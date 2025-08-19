Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Bild. Встреча была продолжена после окончания телефонного звонка, утверждает издание.

*** 00:23 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом украинский лидер сказал на встрече с президентом США и европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома. Зеленский также назвал «очень хорошими» переговоры с Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. Трамп же заявил, что собирается позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Обращаясь к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, глава Белого дома выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине. «Я думаю, он (Путин) хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало», - сказал Трамп французскому коллеге. Вероятно, президенту США забыли выключить микрофон, и эта фраза попала в прямую трансляцию. Тем временем Белый дом опубликовал еще одно совместное фото Трампа и Зеленского с подписью «Стремление к миру».

*** 23:36 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности. «Когда мы говорим о безопасности, это касается не только Украины, но и Европы и Великобритании. Вот почему это такой важный вопрос и такая важная встреча. Я действительно чувствую, что при правильном подходе мы можем добиться реального прогресса, особенно в вопросах гарантий безопасности», — отметил британский премьер. Президент Финляндии Александр Стубб напомнил о своем историческом опыте взаимодействия с Россией. «У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею объявления прекращения огня до проведения трехсторонней встречи лидеров. По его словам, Украина в качестве гарантии безопасности должна иметь сильную армию, и Европа рассчитывает на участие Трампа в достижении мира. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что к следующей встрече необходимо достичь прекращения огня. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении отметил, что при обсуждении возможного обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться «нынешняя линия соприкосновения» на фронте. Следующим шагом он назвал проведение трехсторонней встречи по Украине. Трамп также заявил, что считает «преувеличенной» вероятность дальнейшей агрессии против Украины и выразил уверенность в достижении соглашения, которое обеспечит безопасность страны. «В украинском урегулировании нет слишком сложных вопросов», — отметил он. При этом президент добавил, что сохраняется вероятность того, что договоренность достигнута не будет. «Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение», — добавил американский лидер. Замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал кадры с закрытой части переговоров, на которых Трамп обсуждает с Владимиром Зеленским карту Украины.

*** 22:32 Президент США Дональд Трамп во время приветствия похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за то, что тот надел костюм. «Лучший, что у меня есть», - пошутил Зеленский.

В то же время издание Associated Press обратило внимание, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не вмешивался в разговор Зеленского и Трампа. Он наблюдал за беседой, сидя на диване с госсекретарем Марко Рубио.

*** 17:09 Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Украины Владимир Зеленский костюм на предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщили Axios два источника.