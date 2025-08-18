Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?

Минувшей ночью Россия нанесла массированные удары дронами Shahed по нефтяному терминалу в Одесском морском торговом порту, принадлежащему азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. В результате атаки объект был практически полностью уничтожен: взорвались все резервуары с нефтью, серьезные повреждения получили административные здания. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по терминалу актом агрессии против энергетической независимости страны. Ранее, 8 августа, российские беспилотники уже атаковали этот объект, причинив ему серьезный ущерб.

SOCAR вышла на украинский топливно-энергетический рынок в начале 2017 года, приобретя нефтяной терминал Sintez Oil в Одесском порту. До этого объект контролировался группой «Приват» Игоря Коломойского, а также украинскими олигархами Игорем и Григорием Суркисами. Сумма сделки не разглашалась и в открытых источниках не упоминалась. Терминал Sintez Oil был предназначен для приема, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов в нефтегавани Одесского морского торгового порта. Его инфраструктура включала железнодорожный подъездной путь, два выставочных пути, одну сливо-наливную эстакаду, четыре глубоководных причала, а также резервуарный парк из 37 резервуаров общей вместимостью 247 тысяч кубических метров. Мощности комплекса позволяли загружать на морской транспорт до двух с половиной тысяч кубических метров нефти и нефтепродуктов. Процесс перехода терминала от группы «Приват» к SOCAR начался в 2016 году. Сделка была частью пакета договоренностей, предусматривавших ежегодные поставки 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод («Укртатнафта»), контролируемый «Приватом». Кроме того, обсуждалась прокачка азербайджанской нефти в Беларусь. По соглашению ежемесячно на терминал в Одессе должно было доставляться около 240 тысяч тонн нефти, после чего она направлялась на Мозырский нефтеперерабатывающий завод по системе трубопроводов компании «Укртранснафта». В середине 2010-х поставки азербайджанской нефти через Одессу имели особое значение не только для Украины, но и для Беларуси. На фоне тогдашних конфликтов между Минском и Москвой Россия традиционно использовала нефть и газ как инструмент политического давления, ограничивая поставки топлива. В поисках путей обеспечения энергетической безопасности Беларусь обратилась к Азербайджану, который начал поставлять нефть на Мозырский нефтеперерабатывающий завод через терминал SOCAR в Одессе.