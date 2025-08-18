USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?

Отдел информации
17:35

Минувшей ночью Россия нанесла массированные удары дронами Shahed по нефтяному терминалу в Одесском морском торговом порту, принадлежащему азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. В результате атаки объект был практически полностью уничтожен: взорвались все резервуары с нефтью, серьезные повреждения получили административные здания. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по терминалу актом агрессии против энергетической независимости страны.

Ранее, 8 августа, российские беспилотники уже атаковали этот объект, причинив ему серьезный ущерб.

В результате атаки России нефтяной терминал в Одесском морском торговом порту, принадлежащий SOCAR, был практически полностью уничтожен

SOCAR вышла на украинский топливно-энергетический рынок в начале 2017 года, приобретя нефтяной терминал Sintez Oil в Одесском порту. До этого объект контролировался группой «Приват» Игоря Коломойского, а также украинскими олигархами Игорем и Григорием Суркисами. Сумма сделки не разглашалась и в открытых источниках не упоминалась. Терминал Sintez Oil был предназначен для приема, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов в нефтегавани Одесского морского торгового порта. Его инфраструктура включала железнодорожный подъездной путь, два выставочных пути, одну сливо-наливную эстакаду, четыре глубоководных причала, а также резервуарный парк из 37 резервуаров общей вместимостью 247 тысяч кубических метров. Мощности комплекса позволяли загружать на морской транспорт до двух с половиной тысяч кубических метров нефти и нефтепродуктов.

Процесс перехода терминала от группы «Приват» к SOCAR начался в 2016 году. Сделка была частью пакета договоренностей, предусматривавших ежегодные поставки 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод («Укртатнафта»), контролируемый «Приватом». Кроме того, обсуждалась прокачка азербайджанской нефти в Беларусь. По соглашению ежемесячно на терминал в Одессе должно было доставляться около 240 тысяч тонн нефти, после чего она направлялась на Мозырский нефтеперерабатывающий завод по системе трубопроводов компании «Укртранснафта».

В середине 2010-х поставки азербайджанской нефти через Одессу имели особое значение не только для Украины, но и для Беларуси. На фоне тогдашних конфликтов между Минском и Москвой Россия традиционно использовала нефть и газ как инструмент политического давления, ограничивая поставки топлива. В поисках путей обеспечения энергетической безопасности Беларусь обратилась к Азербайджану, который начал поставлять нефть на Мозырский нефтеперерабатывающий завод через терминал SOCAR в Одессе.

SOCAR вышла на украинский топливно-энергетический рынок в 2017 году, приобретя нефтяной терминал Sintez Oil в Одесском порту

В 2016 году в рамках достигнутых договоренностей Беларусь получила из Азербайджана 560 тысяч тонн нефти. В 2020 году объем экспорта азербайджанской нефти через одесский терминал в Беларусь составил 210 миллионов долларов. Хотя эти поставки были значительно меньше, чем потребности Минска, они имели большое значение для диверсификации источников сырья в условиях ценовых разногласий с Москвой. Позднее политические противоречия между Беларусью и Россией были урегулированы, и поставки российской нефти по льготным ценам возобновились. На этом фоне транспортировка азербайджанской нефти через Одессу в Беларусь оказалась экономически невыгодной и была прекращена.

Для Украины же импорт нефти из Азербайджана оставался важным элементом энергетической безопасности. В ноябре 2016 года «Укртранснафта» и «Укртатнафта» заключили соглашение о поставках нефти сорта Azeri Light в объеме не менее 1,3 миллиона тонн в год в 2017–2019 годах. Первую партию сырья — 80 тысяч тонн — SOCAR поставила в декабре 2016 года. Она была принята в Одессе и доставлена на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод сначала по железной дороге, а затем — после замещения технической нефти Urals на Azeri Light — по трубопроводу Одесса – Кременчуг.

Таким образом, терминал SOCAR в Одессе стал ключевым объектом украинской энергетической инфраструктуры. Даже в условиях продолжающейся почти четыре года войны часть поставок нефти в страну осуществлялась через этот объект. Уничтожение терминала российскими ударами многие эксперты рассматривают как сигнал, направленный не только против энергетической безопасности Украины, но и против двусторонних отношений Баку и Киева, которые в последнее время заметно активизировались, в том числе в энергетической сфере. По мнению некоторых аналитиков, Азербайджан может ответить на уничтожение терминала оказанием военной помощи Украине, включая возможные поставки вооружений.

