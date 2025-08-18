USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Депутат Гудрат Гасангулиев: Надо попытаться снять напряженность в отношениях с Россией

17:49 1669

Нет необходимости обострять отношения с Россией, напротив, следует стремиться к налаживанию диалога и снятию возникшей напряженности.

Об этом в комментарии haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

По его словам, Азербайджан уже предъявил России свои требования и теперь должен добиться их выполнения в соответствии с нормами международного права.

«Дальнейшее обострение ситуации не отвечает государственным и национальным интересам нашей страны. Есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Азербайджаном и Россией. Они были бы рады, если бы напряженность между нашими странами переросла в кровавое противостояние», — отметил Гасангулиев.

Депутат выразил надежду, что на 23-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое пройдет в Москве на этой неделе, зампред Кабмина Азербайджана Шахин Мустафаев обсудит с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком многие накопившиеся вопросы.

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 481
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2257
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2887
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1370
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 821
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1072
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9271
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 610
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1632
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1826
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2860

