Депутат Гудрат Гасангулиев: Надо попытаться снять напряженность в отношениях с Россией

Нет необходимости обострять отношения с Россией, напротив, следует стремиться к налаживанию диалога и снятию возникшей напряженности.

По его словам, Азербайджан уже предъявил России свои требования и теперь должен добиться их выполнения в соответствии с нормами международного права.

«Дальнейшее обострение ситуации не отвечает государственным и национальным интересам нашей страны. Есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Азербайджаном и Россией. Они были бы рады, если бы напряженность между нашими странами переросла в кровавое противостояние», — отметил Гасангулиев.

Депутат выразил надежду, что на 23-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое пройдет в Москве на этой неделе, зампред Кабмина Азербайджана Шахин Мустафаев обсудит с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком многие накопившиеся вопросы.