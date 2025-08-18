И президент Польши против

Президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает идею отправки польских войск в Украину, сообщил в понедельник глава канцелярии главы государства Збигнев Богуцкий.

«Позиция президента по этому вопросу ясна. Он не согласен на отправку польских солдат в Украину», – цитируют Богуцкого польские СМИ.

Он подчеркнул, что размещение польских войск за рубежом возможно только при согласии президента и должно быть с ним согласовано. При этом Богуцкий напомнил, что Польша оказала украинцам наибольшую поддержку по сравнению с другими странами.

«С точки зрения наших бюджетных расходов, количества пожертвованного вооружения, того, как местные органы власти и польские неправительственные организации приняли волну военных беженцев, эти усилия сегодня должны предпринять страны, которые еще этого не сделали», – подчеркнул глава канцелярии.