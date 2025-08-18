Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана

В июле Франция впервые в 2025 году приобрела азербайджанскую нефть. Как сообщает haqqin.az, это следует из данных Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
Речь идет об объеме 81,7 тысячи тонн на сумму 41,3 миллиона долларов.
Отметим, в 2024 году Франция суммарно приобрела у Азербайджана 152,57 тысячи тонн нефти на 88,2 млн долларов.
В информации на сайте ГТК фактически подтвержден скандальный факт того, что Румыния в июле отказалась от закупки азербайджанской нефти из-за ее загрязнения хлорорганическими веществами. Этот факт привлекает особое внимание ввиду того, что Румыния традиционно входила в пятерку стран - основных покупателей азербайджанской нефти и за первое полугодие текущего года приобрела 686 тысячи тонн нефти Азербайджана.
Экспертное сообщество не исключает версии диверсии российских спецслужб на фоне ухудшения российско-азербайджанских отношений.
Напомним, загрязненную хлорорганикой азербайджанскую нефть обнаружили в резервуарах терминала порта Джейхан с 18 по 21 июля итальянская компания Eni и австрийская OMV (эта партия предусматривалась для чешского нефтеперерабатывающего завода). Однако в отличие от Румынии Италия как основной покупатель азербайджанской нефти продолжила и в июле закупать новые партии и в целом приобрела 1,61 миллиона тонн (для своих нужд и реализации в регионе Средиземного моря). За 7 месяцев текущего года Италия закупила 8,431 миллиона тонн азербайджанской нефти на 4,424 миллиарда долларов, тогда как в январе-июле 2024 года объем импорта составлял 5,672 миллиона тонн.
В целом Азербайджан за 7 месяцев сумел реализовать нефть в 19 странах общим объемом 14,47 миллиона тонн на сумму 7,66 миллиарда долларов.
За тот же период 2024 года экспорт азербайджанской нефти составил 14,7 миллиона тонн, что принесло 9,24 миллиарда долларов выручки.
Верность азербайджанской нефти продолжают хранить Чехия (за 7 месяцев купила 1,028 млн тонн), Хорватия (0,828 миллиона тонн), Португалия (0,714 миллиона тонн), ФРГ (661,7 тысячи тонн) и Великобритания (459,7 тысячи тонн).
Остальные страны, в частности как европейские, так и азиатские, в июле обошлись без азербайджанской нефти. Хотя, учитывая конъюнктуру рынка, можно прогнозировать изменение ситуации в позитивном русле ближе к осени, когда существенным образом возрастет спрос на нефтепродукты.