Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана

В июле Франция впервые в 2025 году приобрела азербайджанскую нефть. Как сообщает haqqin.az, это следует из данных Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Речь идет об объеме 81,7 тысячи тонн на сумму 41,3 миллиона долларов.

Отметим, в 2024 году Франция суммарно приобрела у Азербайджана 152,57 тысячи тонн нефти на 88,2 млн долларов.

В информации на сайте ГТК фактически подтвержден скандальный факт того, что Румыния в июле отказалась от закупки азербайджанской нефти из-за ее загрязнения хлорорганическими веществами. Этот факт привлекает особое внимание ввиду того, что Румыния традиционно входила в пятерку стран - основных покупателей азербайджанской нефти и за первое полугодие текущего года приобрела 686 тысячи тонн нефти Азербайджана.