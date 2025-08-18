Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России

Отметим, 1 июля группа российского спецназа пришла домой к Юсифу Халилову. У него прошли обыски, после чего его отпустили. 16 августа Халилова вновь задержали. Его подозревают в даче взятки. На данный момент от дачи показаний Халилов отказался, вину не признал.

Халилов является совладельцем расположенного в Воронеже Алексеевского рынка.

Напомним, отношения Баку и Москвы ухудшились в конце июня 2025 года после рейдов ФСБ по домам азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два человека, несколько получили ранения. Несколько дней назад был арестован глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский. Вменяемые ему обвинения, в частности, покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа, Шихлинский отрицает. Сына Шихлинского, Мутвалы, также арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».