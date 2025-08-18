USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России

18:24 2902

Арестован лидер азербайджанской диаспоры и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отметим, 1 июля группа российского спецназа пришла домой к Юсифу Халилову. У него прошли обыски, после чего его отпустили. 16 августа Халилова вновь задержали. Его подозревают в даче взятки. На данный момент от дачи показаний Халилов отказался, вину не признал.

Халилов является совладельцем расположенного в Воронеже Алексеевского рынка.

Напомним, отношения Баку и Москвы ухудшились в конце июня 2025 года после рейдов ФСБ по домам азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два человека, несколько получили ранения. Несколько дней назад был арестован глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский. Вменяемые ему обвинения, в частности, покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа, Шихлинский отрицает. Сына Шихлинского, Мутвалы, также арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 485
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2270
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2903
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1372
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 828
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1077
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9280
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 616
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1639
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1834
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2868

ЭТО ВАЖНО

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 485
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2270
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2903
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1372
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 828
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1077
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9280
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 616
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1639
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1834
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться