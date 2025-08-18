Европейцы дерутся за право принять Путина

В Европе возникли разногласия по поводу места проведения возможного трехстороннего саммита с участием президентов США, Украины и России — Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает РБК.

По данным Corriere della Sera и Sky News, на недавней встрече «коалиции желающих» и Зеленского премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой провести саммит в Риме, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон предложил в качестве площадки Женеву.

Телеканал Sky News утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, тогда как Путин, по их данным, склоняется к Женеве. Еще в мае президент США отмечал, что Ватикан выразил готовность принять второй раунд очных переговоров между Россией и Украиной. Папа Римский Лев XIV подтвердил это намерение после беседы с Джорджей Мелони. В то же время глава МИД России Сергей Лавров назвал Ватикан «неэлегантным» вариантом. По его словам, проведение встречи представителей двух православных государств на католической территории было бы «не очень комфортным» для самого Ватикана.

Согласно данным телеканала, несмотря на готовность Италии и Швейцарии принять у себя возможный трехсторонний саммит, дипломаты ЕС рассматривают и альтернативные локации – среди них, в частности, упоминаются Будапешт и Хельсинки.

На прошлой неделе CNN сообщал, что Венгрия рассматривалась как потенциальное место для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, учитывая тесные связи премьер-министра Виктора Орбана с обоими политиками. В конечном итоге Москва согласилась на проведение встречи на Аляске.