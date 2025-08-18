USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Европейцы дерутся за право принять Путина

18:16

В Европе возникли разногласия по поводу места проведения возможного трехстороннего саммита с участием президентов США, Украины и России — Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает РБК.

По данным Corriere della Sera и Sky News, на недавней встрече «коалиции желающих» и Зеленского премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой провести саммит в Риме, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон предложил в качестве площадки Женеву.

Телеканал Sky News утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, тогда как Путин, по их данным, склоняется к Женеве. Еще в мае президент США отмечал, что Ватикан выразил готовность принять второй раунд очных переговоров между Россией и Украиной. Папа Римский Лев XIV подтвердил это намерение после беседы с Джорджей Мелони. В то же время глава МИД России Сергей Лавров назвал Ватикан «неэлегантным» вариантом. По его словам, проведение встречи представителей двух православных государств на католической территории было бы «не очень комфортным» для самого Ватикана.

Согласно данным телеканала, несмотря на готовность Италии и Швейцарии принять у себя возможный трехсторонний саммит, дипломаты ЕС рассматривают и альтернативные локации – среди них, в частности, упоминаются Будапешт и Хельсинки.

На прошлой неделе CNN сообщал, что Венгрия рассматривалась как потенциальное место для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, учитывая тесные связи премьер-министра Виктора Орбана с обоими политиками. В конечном итоге Москва согласилась на проведение встречи на Аляске.

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 487
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2274
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2906
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1373
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 828
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1078
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9282
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 616
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1641
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1836
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2870
