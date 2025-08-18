USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля

Нью-Йорк (США). Тысячи людей собрались на Манхэттене, чтобы выразить протест против предоставления правительством США военной помощи Израилю и призвать к прекращению убийств и голода палестинцев в секторе Газа

Кабул (Афганистан). Афганцы во время празднования четвертой годовщины вывода американских войск и начала правления "Талибана"

Бунер (Пакистан). Траурная молитва по жертвам наводнения

Валево (Сербия). На протестах в Сербии задержаны 60 человек

Джакарта (Индонезия). Парад в честь 80-летия независимости страны

Фальсес (Испания). Традиционный забег быков в Пилон-де-Фальсес – это 800-метровая трасса, пролегающая по узкой дороге на крутом холме

Валетта (Мальта). Молнии над городом

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 489
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2275
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2912
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1375
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 829
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1079
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9283
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 617
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1643
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1836
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2872
