Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля

Нью-Йорк (США). Тысячи людей собрались на Манхэттене, чтобы выразить протест против предоставления правительством США военной помощи Израилю и призвать к прекращению убийств и голода палестинцев в секторе Газа

Кабул (Афганистан). Афганцы во время празднования четвертой годовщины вывода американских войск и начала правления "Талибана"

Бунер (Пакистан). Траурная молитва по жертвам наводнения

Валево (Сербия). На протестах в Сербии задержаны 60 человек

Джакарта (Индонезия). Парад в честь 80-летия независимости страны

Фальсес (Испания). Традиционный забег быков в Пилон-де-Фальсес – это 800-метровая трасса, пролегающая по узкой дороге на крутом холме