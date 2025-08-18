USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Американцы едут в Украину за сокровищами

18:26 1079

Американская делегация планирует в сентябре посетить Украину для обсуждения вопросов, связанных с соглашением о полезных ископаемых, сообщил украинский министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

«Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты», – приводит слова Соболева издание «Эспрессо».

Министр выразил надежду, что в этом году станут известны первые инвестиции фонда, осуществляемые совместно с США. Он сообщил, что первые проекты по соглашению уже получили финансирование. Кроме того, в украинском парламенте рассматриваются законопроекты, направленные на поддержку крупных инвестиций. По словам Соболева, в сентябре планируется провести заседание совета фонда по этому соглашению.

Министерство финансов США ранее объявило, что власти Вашингтона и Киева в конце апреля заключили соглашение о природных ресурсах Украины. По информации украинской стороны, договор между двумя странами по недрам гарантирует, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут вносить средства в инвестиционный фонд, в том числе используя новую помощь Украине, например, поставляя системы ПВО в рамках данного соглашения о минералах. 8 мая депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о ратификации украинским парламентом этого соглашения с Вашингтоном.

