Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
18:32 1373

Установление мира после затяжной войны – дело долгое и муторное. Тем более долгое, что к нему еще не приступали. Все громкие события последнего времени сводятся к вопросу, как подступиться. Так что не следует спешить с выводами, для особо нервных поводов покричать «караул!» будет еще много.

Зато очевидным фактом является, что по дороге к миру Европа раскочегаривает свой военно-промышленный комплекс на долгие годы и сумасшедшие деньги вперед. Дональд Трамп, который пока никак не может определиться с ролью США в системе европейской безопасности, в первую очередь своей нерешительностью добился, чтобы страны НАТО взяли курс на 5% национального ВВП на военные расходы к 2035 году. Через пять лет Европа выйдет на темп в 800 миллиардов – один триллион евро в год на перевооружение.

Оружие, которое сейчас поставляется в Украину, в основном производится предприятиями стран-поставщиков, а не берется из существующих запасов

По усредненным оценкам, Россия сейчас, находясь в стадии тяжелой войны на полуторатысячном фронте, тратит на нее около 110 миллиардов долларов. Очевидно, такой темп трат она не сможет поддерживать долго, экономика уже тяжело кряхтит, и впереди падение военного производства в России на фоне бурного роста в Европе.    

Основы тотального военного преимущества Европы закладываются прямо сейчас. Аналитики Кильского института мировой экономики сообщили, что европейское промышленное производство в поддержку Украины впервые с начала войны превысило американский объем производства. С февраля 2022-го по июнь 2025 года Европа выделила Украине не менее 35,1 миллиарда евро (41,1 миллиарда долларов) на военно-промышленное производство, что на 5,15 миллиарда долларов больше, чем США выделили за тот же период.

Оружие, которое сейчас поставляется в Украину, в основном производится предприятиями стран-поставщиков, а не берется из существующих запасов.

The Financial Times отмечает изменения на 150 объектах 37 европейских компаний, связанных с производством боеприпасов и ракетного вооружения. Было обнаружено около семи миллионов квадратных метров новых производственных мощностей. В том числе новые производственные площадки созданы на 34 объектах, связанных с программой Act in Support of Ammunition Production, в рамках которой было выделено 500 миллионов евро на устранение проблем в производстве боеприпасов. Примером может служить немецкая компания Rheinmetall, которая наращивает годовой выпуск 155-мм снарядов с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 миллиона в 2027 году.

Основы тотального военного преимущества Европы закладываются прямо сейчас

Следует обязательно отметить, что неотъемлемой составной частью перевооружения Европы является военно-промышленный комплекс США, который жаждет поучаствовать в этом празднике тотальной милитаризации. Никто в здравом уме не хочет уступать этот жирный рынок, и потому уровень изменений, количественный и качественный, который ждет оборонный сектор Европы через пять-десять лет, сейчас трудно даже представить. Россия же, обложенная военно-техническими санкциями и отсутствием внешних инвестиций, которые останутся при любом исходе нынешних усилий по переговорам, будет эти годы зализывать раны от войны, которую она устроила в надежде на быстрый успех.

Российско-украинское противостояние верно называют войной на истощение, но порой забывают, что у украинского сопротивления есть европейское измерение. В такой оптике картина «неизбежного поражение от превосходящего противника» смотрится совершенно иначе.

Читайте по теме

Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо главная тема
15 июня 2025, 13:32 5657
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3266
О грядущей катастрофе наша корреспонденция
00:26 11653
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 490
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2280
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2920
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1376
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 831
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1081
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9290
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 618
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1646
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1840
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2873

ЭТО ВАЖНО

