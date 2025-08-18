Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп

Установление мира после затяжной войны – дело долгое и муторное. Тем более долгое, что к нему еще не приступали. Все громкие события последнего времени сводятся к вопросу, как подступиться. Так что не следует спешить с выводами, для особо нервных поводов покричать «караул!» будет еще много.
Зато очевидным фактом является, что по дороге к миру Европа раскочегаривает свой военно-промышленный комплекс на долгие годы и сумасшедшие деньги вперед. Дональд Трамп, который пока никак не может определиться с ролью США в системе европейской безопасности, в первую очередь своей нерешительностью добился, чтобы страны НАТО взяли курс на 5% национального ВВП на военные расходы к 2035 году. Через пять лет Европа выйдет на темп в 800 миллиардов – один триллион евро в год на перевооружение.
По усредненным оценкам, Россия сейчас, находясь в стадии тяжелой войны на полуторатысячном фронте, тратит на нее около 110 миллиардов долларов. Очевидно, такой темп трат она не сможет поддерживать долго, экономика уже тяжело кряхтит, и впереди падение военного производства в России на фоне бурного роста в Европе.
Основы тотального военного преимущества Европы закладываются прямо сейчас. Аналитики Кильского института мировой экономики сообщили, что европейское промышленное производство в поддержку Украины впервые с начала войны превысило американский объем производства. С февраля 2022-го по июнь 2025 года Европа выделила Украине не менее 35,1 миллиарда евро (41,1 миллиарда долларов) на военно-промышленное производство, что на 5,15 миллиарда долларов больше, чем США выделили за тот же период.
Оружие, которое сейчас поставляется в Украину, в основном производится предприятиями стран-поставщиков, а не берется из существующих запасов.
The Financial Times отмечает изменения на 150 объектах 37 европейских компаний, связанных с производством боеприпасов и ракетного вооружения. Было обнаружено около семи миллионов квадратных метров новых производственных мощностей. В том числе новые производственные площадки созданы на 34 объектах, связанных с программой Act in Support of Ammunition Production, в рамках которой было выделено 500 миллионов евро на устранение проблем в производстве боеприпасов. Примером может служить немецкая компания Rheinmetall, которая наращивает годовой выпуск 155-мм снарядов с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 миллиона в 2027 году.
Следует обязательно отметить, что неотъемлемой составной частью перевооружения Европы является военно-промышленный комплекс США, который жаждет поучаствовать в этом празднике тотальной милитаризации. Никто в здравом уме не хочет уступать этот жирный рынок, и потому уровень изменений, количественный и качественный, который ждет оборонный сектор Европы через пять-десять лет, сейчас трудно даже представить. Россия же, обложенная военно-техническими санкциями и отсутствием внешних инвестиций, которые останутся при любом исходе нынешних усилий по переговорам, будет эти годы зализывать раны от войны, которую она устроила в надежде на быстрый успех.
Российско-украинское противостояние верно называют войной на истощение, но порой забывают, что у украинского сопротивления есть европейское измерение. В такой оптике картина «неизбежного поражение от превосходящего противника» смотрится совершенно иначе.