Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу заявил, что Армения и Азербайджан еще на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга.

По словам премьера, это означает, что территория Республики Армения и территория Азербайджанской Республики юридически совпадают с территориями бывших союзных республик Армянской ССР и Азербайджанской ССР. «Эта реальность должна получить решение в процессе демаркации границ», — подчеркнул он.

11 августа был опубликован предварительный текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Пашинян отметил, что после этого «целый ряд многолетних конспирологических теорий рухнули, как карточный домик», а граждане Армении «с удовлетворением восприняли факт соглашения».

Пашинян заявил, что только окончательное закрытие карабахской темы сделало возможным заключение мира. «Я говорил, что буду руководить Арменией, исходя из логики непродолжения Карабахского конфликта, и, если народ не согласен с этой логикой, — пусть совершит революцию. Но революции вы не совершили, потому что, как и я, поняли: без урегулирования Карабахского вопроса мира не будет», — сказал премьер.

По его словам, карабахская тема долгие годы использовалась отдельными силами как инструмент для решения собственных политических задач внутри страны.

Коснувшись судьбы армян, покинувших Карабах после восстановления суверенитета Азербайджана, Пашинян заявил, что не считает реалистичным их возвращение. «В целом это тема, которая только вредит миру между Арменией и Азербайджаном. Любые попытки вновь поднимать ее ничего не дадут самим переселенцам, а между государствами лишь будут создавать напряженность», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что продолжение подобных дискуссий опасно и может сыграть на руку тем силам, которые заинтересованы в новых конфликтах. «Ведь многие конфликты, включая карабахский, начинались с обсуждения, казалось бы, гуманитарных, культурных или иных «невинных» вопросов. Но мы хорошо помним, к чему это привело, и, к сожалению, испытали это на собственной коже», — добавил он.