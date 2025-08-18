USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Европейцы не поедут на парад из-за Путина

18:51 1156

Европейские дипломаты в Пекине обсуждают планы не посещать военный парад Китая в сентябре из-за участия президента России Владимира Путина, сообщили пять информированных источников газете South China Morning Post.

3 сентября в китайской столице, на площади Тяньаньмэнь, состоится военный парад, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне. На параде будут представлены вооружения и военная техника, охватывающие весь спектр возможностей, включая командование и контроль, разведку, системы раннего предупреждения, противовоздушную и противоракетную оборону, а также огневую мощь и комплексную поддержку.

«Посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде», – рассказал изданию один из источников. По информации издания, ряд других европейских дипломатов также приняли решение не посещать парад или планируют взять отпуск в это время. Еще один источник отметил, что Европа могла бы продемонстрировать «решительный сигнал» своей единой позицией по ситуации в Украине, если бы ее послы согласованно отказались от участия в параде.

В мае президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о своей готовности совершить официальный визит в КНР.

