Моди созывает светлые головы Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди инициировал заседание Экономического консультативного совета страны, чтобы обсудить введение американской администрацией новых пошлин на индийские товары. Об этом сообщает India TV со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно информации телеканала, встреча организована для оценки текущего состояния экономики в условиях 25-процентных пошлин, введенных США. Ожидается участие семи министров, включая главу финансового ведомства.

Телеканал отмечает, что заседание совета приобретает особую важность, поскольку проходит одновременно с двухдневным визитом министра иностранных дел Китая Ван И в Индию и за несколько дней до поездки министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Россию. Это связано с желанием Индии активизировать сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне неопределенности в торговых отношениях с США.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлины на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Индию за то, что она «всегда приобретала большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Китаем. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.