USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Фарид Гаибов и марокканская молодежь

фото
Отдел спорта
19:06 493

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял делегацию молодежи Марокко, посетившую нашу страну.

В ходе встречи министр ответил на вопросы гостей и узнал об их впечатлениях от поездки. Марокканцы были проинформированы о проектах, реализуемых в нашей стране, и достигнутых в этой области успехах.

Следует отметить, что это очередная международная программа обмена в сфере молодежи, осуществляемая Министерством молодежи и спорта. В рамках программы делегация из Марокко прибыла 15 августа с 10-дневным визитом. Гости ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Баку и Сумгаита, выбранного в этом году «Молодежной столицей». Также марокканцы провели ряд встреч и получили подробную информацию о Домах молодежи и спортивных сооружениях нашей страны.

В рамках визита гости также посетят город Ленкорань, который был «Молодежной столицей» в 2024 году.

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 494
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2291
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2931
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1380
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 836
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1083
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9298
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 624
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1652
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1846
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2879

ЭТО ВАЖНО

Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 494
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 2291
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 2931
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1380
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 836
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 1083
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 9298
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 624
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час
18:05 1652
Европейцы дерутся за право принять Путина
Европейцы дерутся за право принять Путина
18:16 1846
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 2879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться