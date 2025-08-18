Фарид Гаибов и марокканская молодежь

В ходе встречи министр ответил на вопросы гостей и узнал об их впечатлениях от поездки. Марокканцы были проинформированы о проектах, реализуемых в нашей стране, и достигнутых в этой области успехах.

Следует отметить, что это очередная международная программа обмена в сфере молодежи, осуществляемая Министерством молодежи и спорта. В рамках программы делегация из Марокко прибыла 15 августа с 10-дневным визитом. Гости ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Баку и Сумгаита, выбранного в этом году «Молодежной столицей». Также марокканцы провели ряд встреч и получили подробную информацию о Домах молодежи и спортивных сооружениях нашей страны.

В рамках визита гости также посетят город Ленкорань, который был «Молодежной столицей» в 2024 году.