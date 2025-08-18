Европейцы импортируют нефть из Африки

Импорт нефти в Европейский союз (ЕС) в июне сократился примерно на 10% и достиг рекордно низкого уровня за все время наблюдений, свидетельствуют данные Евростата.

По итогам июня объем поставок нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, составил около 236 млн баррелей, что на 11% меньше по сравнению с маем и на 9% ниже уровня прошлого года. Такие показатели стали самыми низкими за весь период наблюдений.

В денежном выражении импорт нефти в июне достиг 15,3 млрд евро, снизившись на 8% по сравнению с маем и на 27% в годовом выражении — до минимального уровня за последние четыре года.

Согласно данным, крупнейшими импортерами нефти среди стран ЕС стали Германия (32,2 млн баррелей), Италия (29,4 млн), Испания (28,2 млн), Франция (25,5 млн) и Польша (13 млн баррелей). Существеннее всего за год нарастила закупки Ирландия — с почти нулевых объемов до 1,8 млн баррелей. Значительный рост также показали Словакия — в 3,3 раза (до 3,1 млн), Чехия — в 2,2 раза (до 4,8 млн), Португалия — в 1,6 раза (до 6,2 млн) и Италия — на 18% (до 29,4 млн баррелей).

Среди стран-поставщиков наибольшие объемы нефти в ЕС в июне были экспортированы из Анголы (3,3 млн баррелей), Чада (2,6 млн), Канады (2,4 млн), Египта (2,2 млн) и Сенегала (1,9 млн).

Всего за первое полугодие 2025 года Евросоюз импортировал около 1,5 млрд баррелей нефти – это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.