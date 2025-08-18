Военная операция Израиля в Газе продолжится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен сворачивать военную операцию в Газе, несмотря на предложение ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.
Издание пишет, что Израиль получил последнее предложение ХАМАС. В материале также приводятся слова арабского дипломата, который отметил, что в этом предложении ХАМАС отказался от большинства требований, выдвинутых палестинским движением в прошлом месяце и ставших причиной срыва переговоров в Дохе.
Ранее ближневосточные СМИ сообщали о смягчении требований ХАМАС по освобождению заложников, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от планов продолжения военной операции в Газе.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, похоже, в целом не придает этому значения, заявляя, что террористическая группировка находится под огромным давлением, поскольку Израиль продвигает планы по установлению контроля над городом Газа», – говорится в публикации.
В понедельник Нетаньяху в своем телеобращении сообщил, что провел встречу с руководством Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для обсуждения операции по захвату Газы и выполнению поставленных задач. «Как и вы, я слышу сообщения в СМИ (о предложении ХАМАС), и из них можно сделать один вывод – ХАМАС находится под огромным давлением», – заявил глава израильского правительства.
*** 21:16
Израиль получил от посредников ответ радикального движения ХАМАС на предложение по соглашению по Газе. Об этом ТАСС сообщил советник офиса премьер-министра Израил Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС», – сказал Гендельман в ответ на соответствующий вопрос.
*** 20:28
Представители палестинского движения ХАМАС согласились освободить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
В обмен палестинская сторона должна получить часть заключенных. Уточняется, что обмен запланирован в рамках 60-дневного прекращения огня.
Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями израильская армия согласилась отвести войска из глубины Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в анклав.
Комментируя соглашение, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что на данный момент значение Газы стало ключевым.
«Мы впервые видим, что ХАМАС после нескольких недель готов обсуждать сделку по освобождению заложников – только из-за опасений, что мы серьезно намерены захватить Газу», – отметил министр.
Он также подчеркнул, что решение по будущему города станет поворотным моментом, который приведет к поражению ХАМАС. По его словам, подготовка к решающему удару и возможный захват Газы стали эффективным рычагом давления на группировку.
*** 19:57
Освобождение всех оставшихся израильских заложников станет возможно только после уничтожения палестинской группировки ХАМАС, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Мы увидим возвращение заложников только тогда, когда ХАМАС будет побежден и уничтожен. И чем скорее это произойдет, тем выше будут шансы на успех», – считает президент США.
Американский лидер напомнил, что именно он вел переговоры и добился освобождения сотен заложников, отправленных в Израиль. Трамп заявил, что именно он завершил шесть войн за шесть месяцев и уничтожил ядерные объекты Ирана.
«Играй, чтобы выиграть, или не играй вообще. Благодарю вас за внимание», – написал он.
В то же время катарский телеканал «Аль-Араби» сообщил, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, который предусматривает вывод подразделений армии Израиля с территории анклава и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
Источник в Тель-Авиве заявил 12-му израильскому телеканалу, что в Израиле об этом пока ничего не известно. «Мы пока не получили ответ ХАМАС в письменном виде, и поэтому ничего не можем сказать», – цитирует телеканал собеседника.
Израильская радиостанция «Кан Бет» сообщает, что подробности предложения пока неизвестны, однако, вероятно, речь идет о частичной сделке, предусматривающей освобождение 10 заложников и передачу 18 тел погибших израильтян, а также прекращение огня в секторе Газа на 60 дней. Представители ХАМАС подтвердили телеканалу «Аль-Джазира», что передали посредникам ответ на полученное ранее предложение и этот ответ был положительным.