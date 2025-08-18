Военная операция Израиля в Газе продолжится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен сворачивать военную операцию в Газе, несмотря на предложение ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщает The Times of Israel. Издание пишет, что Израиль получил последнее предложение ХАМАС. В материале также приводятся слова арабского дипломата, который отметил, что в этом предложении ХАМАС отказался от большинства требований, выдвинутых палестинским движением в прошлом месяце и ставших причиной срыва переговоров в Дохе. Ранее ближневосточные СМИ сообщали о смягчении требований ХАМАС по освобождению заложников, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от планов продолжения военной операции в Газе. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, похоже, в целом не придает этому значения, заявляя, что террористическая группировка находится под огромным давлением, поскольку Израиль продвигает планы по установлению контроля над городом Газа», – говорится в публикации. В понедельник Нетаньяху в своем телеобращении сообщил, что провел встречу с руководством Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для обсуждения операции по захвату Газы и выполнению поставленных задач. «Как и вы, я слышу сообщения в СМИ (о предложении ХАМАС), и из них можно сделать один вывод – ХАМАС находится под огромным давлением», – заявил глава израильского правительства.

***



Израиль получил от посредников ответ радикального движения ХАМАС на предложение по соглашению по Газе. Об этом ТАСС сообщил советник офиса премьер-министра Израил Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. «Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС», – сказал Гендельман в ответ на соответствующий вопрос.

***



Представители палестинского движения ХАМАС согласились освободить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

В обмен палестинская сторона должна получить часть заключенных. Уточняется, что обмен запланирован в рамках 60-дневного прекращения огня. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями израильская армия согласилась отвести войска из глубины Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в анклав. Комментируя соглашение, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что на данный момент значение Газы стало ключевым. «Мы впервые видим, что ХАМАС после нескольких недель готов обсуждать сделку по освобождению заложников – только из-за опасений, что мы серьезно намерены захватить Газу», – отметил министр. Он также подчеркнул, что решение по будущему города станет поворотным моментом, который приведет к поражению ХАМАС. По его словам, подготовка к решающему удару и возможный захват Газы стали эффективным рычагом давления на группировку.

***



Освобождение всех оставшихся израильских заложников станет возможно только после уничтожения палестинской группировки ХАМАС, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.