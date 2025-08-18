USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

20:19 473

Успешно завершилась VII Тюркологическая летняя школа, проходившая в Карабахском университете с 10 по 16 августа 2025 года и совместно организованная Международной тюркской академией и Академией наук Турции (TÜBA), рассказали haqqin.az в университете.

Основной целью Летней школы было укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, а также создание возможности для изучения современных научных подходов и практических методов исследования.

В рамках недельной Летней школы были организованы интенсивные занятия по различным аспектам тюркологии – лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. В них приняли участие 32 молодых ученых и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии. Занятия проводили 15 известных ученых и специалистов, приглашенных из пяти стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, участники обменялись научными подходами и исследовательским опытом в актуальных областях тюркологии, а также провели научные дискуссии по актуальным темам. Мероприятие послужило укреплению существующих научных связей между странами-участницами и содействовало формированию общего научного будущего всего тюркского мира.

Проведение Летней школы в городе Ханкенди, а также активное участие в ней преподавателей и докторантов Карабахского университета имело особое значение для мероприятия, состоявшегося уже в 7-й раз. Кроме того, мероприятие предоставило возможность продемонстрировать научную деятельность Карабахского университета на международном уровне.

Заведующий кафедрой науки Карабахского университета, доктор филологических наук Эльчин Ибрагимов прочитал в летней школе лекцию на тему «Проблема единого алфавита в тюркском мире», а заведующий Лабораторией исследований и анализа азыхской археологии Аждар Бабазаде – на тему «Роль палеоэкосистемы Карабаха в эволюции человека». В Летней школе также приняли участие два докторанта университета.

В рамках программы для участников была организована экскурсия. Молодые тюркологи посетили Шушу и Иса Булаг, чтобы ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Азербайджана.

Кроме того, состоялся конкурс знаний между девятью командами участников – «Деде Горгуд», «Манас», «Орхон-Енисей», «Огуз», «Алтай», «Алпамыш», «Хазар», «Гёйтюрк» и «Туран». По итогам интересного конкурса команда «Гёйтюрк» заняла первое место, команда «Манас» – второе, а команда «Деде Горгуд» – третье место и была награждена соответствующими сертификатами.

По итогам Летней школы участникам были вручены совместные сертификаты от Карабахского университета, Международной тюркской академии и Академии наук Турции.

Следует отметить, что открытие 7-й Тюркологической летней школы состоялось 11 августа. На церемонии открытия выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев и президент Академии наук Турции Музаффер Шекерли, которые подчеркнули значимость летней школы и выразили благодарность руководству Министерства науки и образования Азербайджанской Республики за организационную поддержку.

Летняя школа тюркологии уже была организована в Турции, Кыргызстане и Казахстане. Чтобы обеспечить преемственность этой традиции, Карабахский университет планирует в будущем реализовывать совместные проекты с Международной тюркской академией и Академией наук Турции в целях исследования, изучения и популяризации общего наследия тюркского мира.

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18:32 3573
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 4798
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» прямая трансляция; видео; обновлено 21:59
21:59 11357
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 1756
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 5636
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 6699
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1757
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 1862
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 2278
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 12274
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 1466

