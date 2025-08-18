В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Успешно завершилась VII Тюркологическая летняя школа, проходившая в Карабахском университете с 10 по 16 августа 2025 года и совместно организованная Международной тюркской академией и Академией наук Турции (TÜBA), рассказали haqqin.az в университете. Основной целью Летней школы было укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, а также создание возможности для изучения современных научных подходов и практических методов исследования.

В рамках недельной Летней школы были организованы интенсивные занятия по различным аспектам тюркологии – лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. В них приняли участие 32 молодых ученых и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии. Занятия проводили 15 известных ученых и специалистов, приглашенных из пяти стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Кроме того, участники обменялись научными подходами и исследовательским опытом в актуальных областях тюркологии, а также провели научные дискуссии по актуальным темам. Мероприятие послужило укреплению существующих научных связей между странами-участницами и содействовало формированию общего научного будущего всего тюркского мира. Проведение Летней школы в городе Ханкенди, а также активное участие в ней преподавателей и докторантов Карабахского университета имело особое значение для мероприятия, состоявшегося уже в 7-й раз. Кроме того, мероприятие предоставило возможность продемонстрировать научную деятельность Карабахского университета на международном уровне.