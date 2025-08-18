USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Не хочешь принимать беженцев? Плати штраф

20:45 1655

Еврокомиссия может обязать Эстонию выплатить €1,7 млн, если Таллин не примет 79 беженцев в 2026 году и не направит экспертов для помощи странам Южной Европы. Об этом сообщил руководитель отдела пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги в интервью ERR.

В прошлом году государства Евросоюза утвердили миграционный пакет на 2026–2027 годы, предусматривающий распределение 30 тыс. беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока и Северной Африки, между странами союза. Так, Литва обязана принять 58 беженцев в следующем году или выплатить штраф в размере €3 млн.

Мяги отметил, что Эстония может помочь беженцам тремя способами: принять их у себя, направить специалистов по работе с беженцами в страны Средиземноморья или оплатить штраф. При этом он пояснил, что эти варианты можно сочетать, а не ограничиваться лишь одним из них.

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18:32 3574
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 4799
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» прямая трансляция; видео; обновлено 21:59
21:59 11359
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 1757
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 5639
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 6699
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1757
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 1862
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 2278
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 12275
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 1467

