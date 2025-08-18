Не хочешь принимать беженцев? Плати штраф

Еврокомиссия может обязать Эстонию выплатить €1,7 млн, если Таллин не примет 79 беженцев в 2026 году и не направит экспертов для помощи странам Южной Европы. Об этом сообщил руководитель отдела пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги в интервью ERR.

В прошлом году государства Евросоюза утвердили миграционный пакет на 2026–2027 годы, предусматривающий распределение 30 тыс. беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока и Северной Африки, между странами союза. Так, Литва обязана принять 58 беженцев в следующем году или выплатить штраф в размере €3 млн.

Мяги отметил, что Эстония может помочь беженцам тремя способами: принять их у себя, направить специалистов по работе с беженцами в страны Средиземноморья или оплатить штраф. При этом он пояснил, что эти варианты можно сочетать, а не ограничиваться лишь одним из них.