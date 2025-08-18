Иордания спустя треть века возвращает армию

Военная служба возобновляется в Иордании спустя 33 года, первый призыв охватит 6 тыс. человек. Об этом сообщил представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани.

Первый набор начнется 1 февраля 2026 года, передает национальное информационное агентство Иордании.

«Программа будет проводиться в три смены ежегодно, каждая продолжительностью три месяца, что соответствует ранее утвержденной продолжительности обучения. Участники программы пройдут базовую военную подготовку», – сказал Мухаммед аль-Момани.

В рамках первого призыва в армию Иордании планируется призвать 6 тыс. человек 2007 года рождения. Власти предупреждают, что за уклонение от службы предусмотрено наказание – от трех месяцев до одного года лишения свободы.

Обязательную службу в стране отменили в 1992 году после подписания мирного соглашения с Израилем. С тех пор власти не раз пытались вернуть эту практику. Местные СМИ отмечают, что решение о возобновлении службы может быть связано с обострением отношений с Израилем и его территориальными притязаниями на Западный берег Иордана.