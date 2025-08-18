USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Иордания спустя треть века возвращает армию

21:29 1074

Военная служба возобновляется в Иордании спустя 33 года, первый призыв охватит 6 тыс. человек. Об этом сообщил представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани.

Первый набор начнется 1 февраля 2026 года, передает национальное информационное агентство Иордании.

«Программа будет проводиться в три смены ежегодно, каждая продолжительностью три месяца, что соответствует ранее утвержденной продолжительности обучения. Участники программы пройдут базовую военную подготовку», – сказал Мухаммед аль-Момани.

В рамках первого призыва в армию Иордании планируется призвать 6 тыс. человек 2007 года рождения. Власти предупреждают, что за уклонение от службы предусмотрено наказание – от трех месяцев до одного года лишения свободы.

Обязательную службу в стране отменили в 1992 году после подписания мирного соглашения с Израилем. С тех пор власти не раз пытались вернуть эту практику. Местные СМИ отмечают, что решение о возобновлении службы может быть связано с обострением отношений с Израилем и его территориальными притязаниями на Западный берег Иордана.

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18:32 3574
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 4801
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» прямая трансляция; видео; обновлено 21:59
21:59 11365
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 1757
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 5641
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 6701
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1757
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 1863
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 2279
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 12277
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 1467

