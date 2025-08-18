Сенат ждет отмашки Трампа

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу все необходимые экономические инструменты для усиления давления на Россию с целью остановки войны в Украине. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

«Президента Трампа следует похвалить за его непреклонную решимость установить мир в Украине и за его смелость взаимодействовать со всеми сторонами, от чего отказался его предшественник», – написал сенатор в соцсети X.

Он напомнил, что в понедельник в Вашингтоне продолжаются мирные переговоры.

«Сенат США готов предоставить президенту Трампу любые экономические рычаги, необходимые для того, чтобы удержать Россию за столом переговоров о справедливом и прочном мире в Украине», – указал Тун.