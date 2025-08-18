USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Сенат ждет отмашки Трампа

21:55 933

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу все необходимые экономические инструменты для усиления давления на Россию с целью остановки войны в Украине. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

«Президента Трампа следует похвалить за его непреклонную решимость установить мир в Украине и за его смелость взаимодействовать со всеми сторонами, от чего отказался его предшественник», – написал сенатор в соцсети X.

Он напомнил, что в понедельник в Вашингтоне продолжаются мирные переговоры.

«Сенат США готов предоставить президенту Трампу любые экономические рычаги, необходимые для того, чтобы удержать Россию за столом переговоров о справедливом и прочном мире в Украине», – указал Тун.

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18:32 3575
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 4801
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» прямая трансляция; видео; обновлено 21:59
21:59 11370
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 1757
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 5643
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 6702
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1757
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 1863
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 2281
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 12280
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 1469

ЭТО ВАЖНО

Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18:32 3575
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
17:35 4801
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»
Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» прямая трансляция; видео; обновлено 21:59
21:59 11370
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
19:06 1757
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 5643
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18:24 6702
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
16:44 1757
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18:18 1863
Американцы едут в Украину за сокровищами
Американцы едут в Украину за сокровищами
18:26 2281
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме
Снявшие оскорбительные видео на Аллее шехидов иностранцы обдумают свой поступок в тюрьме обновлено 18:17; видео
18:17 12280
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля
Афганцы празднуют избавление от американцев. Американцы протестуют против Израиля объектив haqqin.az
18:22 1469
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться