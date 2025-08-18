После YouTube лег и интернет от Маска

Более 42 тыс. американских пользователей из США сообщили о сбоях в работе спутниковой системы связи Starlink, сообщает сервис Downdetector.

По его данным, 60% пользователей, сообщивших о проблемах, отмечают перебои с интернетом, 38% жалуются на полное отсутствие связи, а 2% испытывают трудности с подключением к сети.

Кроме США, сбои в работе спутниковой системы связи зафиксированы также в Великобритании.

Напомним, что технология Starlink предоставляется американской компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.