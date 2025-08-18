После YouTube лег и интернет от Маска

Более 42 тыс. американских пользователей из США сообщили о сбоях в работе спутниковой системы связи Starlink, сообщает сервис Downdetector.
По его данным, 60% пользователей, сообщивших о проблемах, отмечают перебои с интернетом, 38% жалуются на полное отсутствие связи, а 2% испытывают трудности с подключением к сети.
Кроме США, сбои в работе спутниковой системы связи зафиксированы также в Великобритании.
Напомним, что технология Starlink предоставляется американской компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.
*** 22:26
В ряде европейских стран зафиксирован масштабный сбой в работе видеоплатформы YouTube, следует из данных сервиса Downdetector.
Наибольшее число жалоб поступило из Германии — почти 19,5 тысячи пользователей сообщили о сбоях в работе видеохостинга. У 87% возникли проблемы с просмотром видео, 8% столкнулись с трудностями при подключении к серверу, у 3% не работает приложение.
Кроме того, серьезные сбои в работе сервиса зафиксированы также в Великобритании, Италии и Франции.