После YouTube лег и интернет от Маска

обновлено 23:02
18 августа 2025, 23:02 2366

Более 42 тыс. американских пользователей из США сообщили о сбоях в работе спутниковой системы связи Starlink, сообщает сервис Downdetector.

По его данным, 60% пользователей, сообщивших о проблемах, отмечают перебои с интернетом, 38% жалуются на полное отсутствие связи, а 2% испытывают трудности с подключением к сети.

Кроме США, сбои в работе спутниковой системы связи зафиксированы также в Великобритании.

Напомним, что технология Starlink предоставляется американской компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

*** 22:26

В ряде европейских стран зафиксирован масштабный сбой в работе видеоплатформы YouTubeследует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступило из Германии — почти 19,5 тысячи пользователей сообщили о сбоях в работе видеохостинга. У 87% возникли проблемы с просмотром видео, 8% столкнулись с трудностями при подключении к серверу, у 3% не работает приложение.

Кроме того, серьезные сбои в работе сервиса зафиксированы также в Великобритании, Италии и Франции.

Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны»
Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны» прямая трансляция; видео; обновлено 23:09
18 августа 2025, 23:09 15439
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
18 августа 2025, 18:05 4127
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России обновлено 23:30
18 августа 2025, 23:30 5037
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину прямая трансляция; обновлено 00:44; видео
00:44 6759
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 4486
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
18 августа 2025, 17:35 5696
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
18 августа 2025, 19:06 2355
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
18 августа 2025, 19:10 7202
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18 августа 2025, 18:24 8437
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
18 августа 2025, 16:44 1952
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18 августа 2025, 18:18 2398

