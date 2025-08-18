Украинцы продолжают уничтожать российскую нефтепромышленность

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области России приостановил переработку и прием нефти после атаки украинских дронов 15 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По их словам, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти № 6, ремонт которой, вероятно, продлится до конца месяца. Компания «Роснефть», владеющая заводом, на запрос журналистов не ответила, а представители НПЗ официально информацию не подтвердили.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в ночь на 15 августа сообщил о «массовой атаке» дронов на регион. По данным российских СМИ, в результате атаки на НПЗ вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области – Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Вместе эти предприятия перерабатывают около 25 млн тонн нефти в год, что составляет почти 10% всей нефтепереработки России.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на введенный запрет на экспорт, цены на бензин в России продолжают расти, а в августе ситуация может усугубиться угрозой дефицита. Регулярные атаки украинских дронов по российским НПЗ и нефтебазам агентство связывает с нехваткой топлива. В конце июля российское правительство расширило до конца августа полный запрет на экспорт бензина, который ранее касался только трейдеров, небольших НПЗ и нефтебаз.