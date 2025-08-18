USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Украинцы продолжают уничтожать российскую нефтепромышленность

18 августа 2025, 22:47 2004

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области России приостановил переработку и прием нефти после атаки украинских дронов 15 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По их словам, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти № 6, ремонт которой, вероятно, продлится до конца месяца. Компания «Роснефть», владеющая заводом, на запрос журналистов не ответила, а представители НПЗ официально информацию не подтвердили.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в ночь на 15 августа сообщил о «массовой атаке» дронов на регион. По данным российских СМИ, в результате атаки на НПЗ вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области – Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Вместе эти предприятия перерабатывают около 25 млн тонн нефти в год, что составляет почти 10% всей нефтепереработки России.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на введенный запрет на экспорт, цены на бензин в России продолжают расти, а в августе ситуация может усугубиться угрозой дефицита. Регулярные атаки украинских дронов по российским НПЗ и нефтебазам агентство связывает с нехваткой топлива. В конце июля российское правительство расширило до конца августа полный запрет на экспорт бензина, который ранее касался только трейдеров, небольших НПЗ и нефтебаз.

Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны»
Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны» прямая трансляция; видео; обновлено 23:09
18 августа 2025, 23:09 15439
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
18 августа 2025, 18:05 4127
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России обновлено 23:30
18 августа 2025, 23:30 5040
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину прямая трансляция; обновлено 00:44; видео
00:44 6762
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 4486
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
18 августа 2025, 17:35 5696
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
18 августа 2025, 19:06 2355
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
18 августа 2025, 19:10 7202
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18 августа 2025, 18:24 8437
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
18 августа 2025, 16:44 1952
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18 августа 2025, 18:18 2398

