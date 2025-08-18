USD 1.7000
Американцы считают потерю Донбасса благом для Украины

18 августа 2025, 23:22 1491

Власти США выразили недовольство отказом Украины уступить Донбасс России, сообщил Politico источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, власти США считают отказ от Донбасса важным стратегическим преимуществом для Киева и уверены, что Украина должна отказаться от этой территории, поскольку в противном случае рискует окончательно ее потерять и лишиться важных рычагов влияния.

После встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Financial Times сообщила, что российский лидер выразил готовность заморозить конфликт на текущей линии фронта в обмен на вывод украинских войск из оккупированного РФ Донбасса. Затем The New York Times написала, что Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает возможным быстрое заключение мирного соглашения, если президент Украины Владимир Зеленский согласится передать России весь Донбасс. Однако, по данным Reuters, украинский лидер отказался вывести войска из региона.

Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны»
Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны» прямая трансляция; видео; обновлено 23:09
18 августа 2025, 23:09 15443
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана
Франция возобновила закупку нефти у Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
18 августа 2025, 18:05 4127
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России
Муж певицы Раксаны попросил помощи у России обновлено 23:30
18 августа 2025, 23:30 5043
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину
Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину прямая трансляция; обновлено 00:44; видео
00:44 6765
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 4486
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
Когда и у кого SOCAR приобрела уничтоженный российскими ударами нефтяной терминал?
18 августа 2025, 17:35 5696
Фарид Гаибов и марокканская молодежь
Фарид Гаибов и марокканская молодежь фото
18 августа 2025, 19:06 2355
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов
Пашинян: Карабахский конфликт тоже начинался с «невинных» вопросов ОБНОВЛЕНО 19:10
18 августа 2025, 19:10 7202
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
Арестован еще один лидер азербайджанской диаспоры в России
18 августа 2025, 18:24 8438
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана
«Ведем переговоры с Баку»: Украина о новых поставках газа из Азербайджана все еще актуально
18 августа 2025, 16:44 1952
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
Криптовалюта для инвестиций: как выбрать перспективный проект
18 августа 2025, 18:18 2399

