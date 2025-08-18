Американцы считают потерю Донбасса благом для Украины

По его словам, власти США считают отказ от Донбасса важным стратегическим преимуществом для Киева и уверены, что Украина должна отказаться от этой территории, поскольку в противном случае рискует окончательно ее потерять и лишиться важных рычагов влияния.

После встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Financial Times сообщила, что российский лидер выразил готовность заморозить конфликт на текущей линии фронта в обмен на вывод украинских войск из оккупированного РФ Донбасса. Затем The New York Times написала, что Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает возможным быстрое заключение мирного соглашения, если президент Украины Владимир Зеленский согласится передать России весь Донбасс. Однако, по данным Reuters, украинский лидер отказался вывести войска из региона.