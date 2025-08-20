Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште

В Будапеште завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и чемпионом Азербайджана «Карабахом». Как и три года назад, со счетом 3:1 выиграла команда Гурбана Гурбанова!
Невероятный второй тайм в исполнении «Карабаха»! Агдамская команда была на голову сильнее «Ференцвароша» во вторые 45 минут.
Особенно стоит порадоваться за Мусу Гурбанлы, который забил через три минуты после выхода на замену.
Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. «Карабах» очень близок к попаданию в основную стадию Лиги чемпионов!
*** 00:43
Муса Гурбанлы вышел на замену и через три минуты забил!
Кади отдал прекрасный пас на Мусу. Он вышел один на один и отправил мяч в ворота! 3:1!
*** 00:40
На 82-й минуте Муса Гурбанлы заменил Наримана Ахундзаде.
*** 00:26
На 67-й минуте «Карабах» выходит вперед!
После подачи углового мяч прилетел к Кевину Медине, который здорово сыграл и в борьбе поразил ворота венгров.
2:1 - выигрывает «Карабах»!
*** 00:18
На 58-й минуте Гурбан Гурбанов произвел первую замену.
Вместо Леандро Андраде на поле вышел Эммануэль Аддаи.
*** 00:09
На 50-й минуте «Карабах» сравнял счет!
Марко Янкович здорово пробил с дальней дистанции после паса Леандро Андраде! 1:1!
*** 00:04
В Будапеште начался второй тайм матча «Ференцварош» - «Карабах».
Со счетом 1:0 ведут венгры.
*** 23:48
После первого тайма «Ференцварош» обыгрывает «Карабах» со счетом 1:0.
Чемпион Азербайджана неплохо провел первый тайм. Организовал несколько неплохих атак, но в концовке агдамские футболисты были неточны. В отличие от игроков «Карабаха» Барнабаш Варга смог удачно пробить и открыть счет в матче.
*** 23:30
На 29-й минуте Варга вывел «Ференцварош» вперед.
Макрецкис обыграл Эльвина Джафаргулиева на правом фланге атаки и удачно навесил на Варгу. Тот мастерски принял и пробил. 1:0 в пользу хозяев.
*** 23:00
Матч «Ференцварош» - «Карабах» начался.
*** 22:50
Стартовые составы «Карабаха» и «Ференцвароша».
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Нариман Ахундзаде.
«Ференцварош»: Денеш Дибус, Стефан Гартенманн, Тоон Раемакерс, Габор Салаи, Джебраилс Макрецкис, Бенце Отвош, Каллум О’Дауда, Алекс Тот, Габи Каниховски, Ленни Жозеф, Барнабаш Варга.
*** 09:21
Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Будапеште начнется первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом».
Встречу будет судить бригада арбитров из Португалии во главе с Жоао Пинейро. Это тот самый рефери, который в минувшую среду обслуживал матч за Суперкубок УЕФА, а в качестве четвертого рефери ему помогал азербайджанский судья Эльчин Масиев.
«Карабах» и «Ференцварош» уже встречались в еврокубках. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23 в Баку клубы сыграли вничью 1:1, а на выезде команда Гурбана Гурбанова одержала блестящую победу над подопечными Станислава Черчесова - 3:1. С другими венгерскими командами «Карабах» в еврокубках не играл. А «Ференцварош» больше никогда не встречался с представителями Азербайджана.
Ответная игра состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. На кону путевка в основную стадию Лиги чемпионов. «Карабаху» лишь раз удалось пройти квалификацию и сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Это будет четвертое выступление чемпиона Азербайджана в раунде плей-офф ЛЧ.
«Ференцварош» дважды играл на групповой стадии Лиги чемпионов. Это было в сезонах 1995/96 и 2020/21.