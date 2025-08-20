Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште

В Будапеште завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и чемпионом Азербайджана «Карабахом». Как и три года назад, со счетом 3:1 выиграла команда Гурбана Гурбанова!

Невероятный второй тайм в исполнении «Карабаха»! Агдамская команда была на голову сильнее «Ференцвароша» во вторые 45 минут.

Особенно стоит порадоваться за Мусу Гурбанлы, который забил через три минуты после выхода на замену.

Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. «Карабах» очень близок к попаданию в основную стадию Лиги чемпионов!

*** 00:43

Муса Гурбанлы вышел на замену и через три минуты забил!

Кади отдал прекрасный пас на Мусу. Он вышел один на один и отправил мяч в ворота! 3:1!

*** 00:40

На 82-й минуте Муса Гурбанлы заменил Наримана Ахундзаде.

*** 00:26



На 67-й минуте «Карабах» выходит вперед!

После подачи углового мяч прилетел к Кевину Медине, который здорово сыграл и в борьбе поразил ворота венгров.

2:1 - выигрывает «Карабах»!