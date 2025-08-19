USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Пашинян и Пезешкиан подписали совместное заявление

фото; видео; обновлено 13:36
13:36 2747

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ереване, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Кроме того, главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Аракчи подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 гг.

*** 13:21

Во вторник, 19 августа, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в расширенном формате.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

*** 12:12

Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в формате тет-а-тет завершились. Об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что переговоры длились почти 1,5 часа.

Сейчас они выступают с совместным заявлением для прессы.

*** 11:16 

Вечером в понедельник, 17 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в Армению посетил Голубую мечеть в Ереване. Об этом сообщает Tasnim.

Осмотрев различные части мечети, он вместе с молящимися совершил вечернюю и ночную молитвы.

*** 10:26

Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом, сообщают армянские СМИ.

Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции премьера.

Пезешкиан прибыл в Армению вчера. Перед вылетом он заявил, что ключевой темой его визита в Ереван станет обсуждение транспортного коридора "Север-Юг". Он также отметил, что маршрут "Восток–Запад" может стать важной платформой для торговли.

Президент Ирана подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос развития сотрудничества с Арменией в энергетике, транспорте, инвестициях, здравоохранении и туризме.

