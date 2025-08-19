Пашинян и Пезешкиан подписали совместное заявление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ереване, сообщает пресс-служба правительства Армении. Кроме того, главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Аракчи подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 гг.

*** 13:21 Во вторник, 19 августа, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в расширенном формате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

*** 12:12 Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в формате тет-а-тет завершились. Об этом сообщают армянские СМИ. Отмечается, что переговоры длились почти 1,5 часа. Сейчас они выступают с совместным заявлением для прессы.

*** 11:16 Вечером в понедельник, 17 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в Армению посетил Голубую мечеть в Ереване. Об этом сообщает Tasnim. Осмотрев различные части мечети, он вместе с молящимися совершил вечернюю и ночную молитвы.

*** 10:26 Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом, сообщают армянские СМИ.