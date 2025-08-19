Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ереване, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Кроме того, главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Аракчи подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 гг.
Пашинян и Пезешкиан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ереване pic.twitter.com/7q1DgrUpKA— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 19, 2025
*** 13:21
Во вторник, 19 августа, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в расширенном формате.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
*** 12:12
Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана в формате тет-а-тет завершились. Об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что переговоры длились почти 1,5 часа.
Сейчас они выступают с совместным заявлением для прессы.
*** 11:16
Вечером в понедельник, 17 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в Армению посетил Голубую мечеть в Ереване. Об этом сообщает Tasnim.
Осмотрев различные части мечети, он вместе с молящимися совершил вечернюю и ночную молитвы.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил азербайджанскую Голубую мечеть в Ереване и совершил намаз. pic.twitter.com/DKpZ18stBG— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 19, 2025
*** 10:26
Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом, сообщают армянские СМИ.
Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции премьера.
Пезешкиан прибыл в Армению вчера. Перед вылетом он заявил, что ключевой темой его визита в Ереван станет обсуждение транспортного коридора "Север-Юг". Он также отметил, что маршрут "Восток–Запад" может стать важной платформой для торговли.
Президент Ирана подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос развития сотрудничества с Арменией в энергетике, транспорте, инвестициях, здравоохранении и туризме.