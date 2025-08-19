Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предложил организовать встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако российский лидер заявил, что предпочитает переговоры исключительно «один на один» с украинским президентом. Об этом сообщает Politico. По данным издания, после отказа Москвы команда Трампа начала прорабатывать формат двустороннего контакта между Путиным и Зеленским. Организацию переговорного процесса президент США поручил своему спецпредставителю Уиткоффу. Американские чиновники также отметили, что после переговоров на Аляске появилась «щель для диалога» с российским лидером. Впервые Путин начал обсуждать тему международных гарантий безопасности, а не ограничился простым отказом. Именно этот сдвиг, как отмечает Politico, позволил собрать в Белом доме европейских лидеров для обсуждения возможных договоренностей.

*** 18:58 Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник. По данным агентства, инициатива была озвучена российским лидером во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа состоялась в ночь на 19 августа, когда Трамп находился в Белом доме вместе с европейскими союзниками. Источник отметил, что Зеленский сообщил об отказе во время встречи с Трампом и лидерами европейских стран в Вашингтоне.

*** 18:15 Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить украинского лидера Владимира Зеленского в Москву для переговоров. Об этом сообщает AFP.

*** 15:34 Швейцария готова стать переговорной площадкой для президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава МИД конфедерации Инъяцио Кассис. В этом случае страна предоставит Путину иммунитет от судебного преследования, заявил Кассис. Швейцария входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. В 2023 году суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в период с начала полномасштабных военных действий. По словам Кассиса, правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер. Иммунитет предоставят, «если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам», добавил он.

*** 15:07 Для президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского предпочтительное место для встречи с российским лидером Владимиром Путиным — Рим, сообщили дипломатические источники Sky News в Европейском союзе. По данным источников, обсуждаются и другие варианты проведения переговоров. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что встреча должна пройти в нейтральной стране. «Возможно, это будет Швейцария или другая страна. Я лично поддерживаю Женеву», — отметил Макрон. Ранее агентство Reuters сообщало, что одним из рассматриваемых вариантов может стать также Венгрия.

*** 11:26 Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Венгрии. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. О начале подготовки такой встречи накануне объявил президент США Дональд Трамп. 18 августа он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, а также провел телефонные переговоры с Путиным.

*** 10:52 Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве возможного места для двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу TF1.