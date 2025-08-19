Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предложил организовать встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако российский лидер заявил, что предпочитает переговоры исключительно «один на один» с украинским президентом. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, после отказа Москвы команда Трампа начала прорабатывать формат двустороннего контакта между Путиным и Зеленским. Организацию переговорного процесса президент США поручил своему спецпредставителю Уиткоффу.
Американские чиновники также отметили, что после переговоров на Аляске появилась «щель для диалога» с российским лидером. Впервые Путин начал обсуждать тему международных гарантий безопасности, а не ограничился простым отказом. Именно этот сдвиг, как отмечает Politico, позволил собрать в Белом доме европейских лидеров для обсуждения возможных договоренностей.
*** 18:58
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
По данным агентства, инициатива была озвучена российским лидером во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа состоялась в ночь на 19 августа, когда Трамп находился в Белом доме вместе с европейскими союзниками.
Источник отметил, что Зеленский сообщил об отказе во время встречи с Трампом и лидерами европейских стран в Вашингтоне.
*** 18:15
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить украинского лидера Владимира Зеленского в Москву для переговоров. Об этом сообщает AFP.
*** 15:34
Швейцария готова стать переговорной площадкой для президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава МИД конфедерации Инъяцио Кассис. В этом случае страна предоставит Путину иммунитет от судебного преследования, заявил Кассис.
Швейцария входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. В 2023 году суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в период с начала полномасштабных военных действий.
По словам Кассиса, правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер. Иммунитет предоставят, «если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам», добавил он.
*** 15:07
Для президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского предпочтительное место для встречи с российским лидером Владимиром Путиным — Рим, сообщили дипломатические источники Sky News в Европейском союзе.
По данным источников, обсуждаются и другие варианты проведения переговоров. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что встреча должна пройти в нейтральной стране. «Возможно, это будет Швейцария или другая страна. Я лично поддерживаю Женеву», — отметил Макрон.
Ранее агентство Reuters сообщало, что одним из рассматриваемых вариантов может стать также Венгрия.
*** 11:26
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Венгрии. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
О начале подготовки такой встречи накануне объявил президент США Дональд Трамп. 18 августа он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, а также провел телефонные переговоры с Путиным.
*** 10:52
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве возможного места для двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу TF1.
По словам Макрона, проведение переговоров в Париже, как это было в 2019 году, исключено. «Ситуация находится в другой фазе, поэтому необходимо найти нейтральную страну. Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проходили в Турции, в Стамбуле», — отметил он.
Макрон также сообщил, что на недавней встрече в Вашингтоне, где присутствовали европейские лидеры, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, обсуждалась перспектива прямого контакта на высшем уровне между Россией и Украиной. По его словам, после такой встречи может состояться трехсторонний формат с участием США, а затем и более широкая многосторонняя встреча. В переговорах, как подчеркнул французский президент, должны принять участие и европейские страны, и Турция — «те, чья безопасность напрямую зависит от исхода войны».
Напомним, 18 августа в Белом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Все они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.
После встречи Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и анонсировал, что начал подготовку двусторонней встречи между президентами России и Украины. Трамп добавил, что после этого состоится трехсторонняя встреча, в которой участие будет принимать в том числе и он.