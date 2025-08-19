USD 1.7000
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева

Глава компании The Goldman Sachs у Алиева

Во вторник, 19 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джареда Коэна. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встрече главы азербайджанского государства с Джаредом Коэном в Давосе в январе этого года. Было отмечено, что с 2010 года между Азербайджаном и The Goldman Sachs Group Inc. налажено плодотворное сотрудничество, выражено удовлетворение успешным партнерством Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с этой компанией.

На встрече была затронута важность достигнутого 8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США успеха в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что эти результаты создают широкие возможности для всестороннего развития региона.

The Goldman Sachs Group Inc. была основана в 1869 году. Ведущий глобальный финансовый институт, предоставляющий услуги в сфере инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг, управления активами, в настоящее время функционирует более чем в 40 странах мира. Компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, управляет активами на сумму 2,8 триллиона долларов США.

