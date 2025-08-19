Американские войска у берегов Венесуэлы

Власти США в течение ближайших 36 часов направят к побережью Венесуэлы три военных корабля с системой управляемого ракетного вооружения Aegis — в рамках операции по противодействию угрозам, исходящим от латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного из них, в операции примут участие около 4000 моряков и морских пехотинцев. В регион также будут переброшены дополнительные силы — несколько разведывательных самолетов P-8 Poseidon, боевые корабли и как минимум одна ударная подводная лодка, уточнил он.

По информации источника Reuters, операция продлится несколько месяцев. Американские силы будут действовать в международных водах и воздушном пространстве. Военно-морской флот, помимо разведки и наблюдения, может быть использован как платформа для нанесения точечных ударов в случае соответствующего решения, указал собеседник агентства.

В ответ на решение Вашингтона президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена «защищать свои моря, небо и землю».

Американский лидер Дональд Трамп 8 августа направил Пентагону директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация рассматривает как террористические организации.

Позже стало известно, что США направят в воды Латинской Америки и Карибского бассейна свыше 4 тыс. морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и ракетный крейсер в рамках борьбы с наркокартелями.