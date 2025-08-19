USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Американские войска у берегов Венесуэлы

12:30

Власти США в течение ближайших 36 часов направят к побережью Венесуэлы три военных корабля с системой управляемого ракетного вооружения Aegis — в рамках операции по противодействию угрозам, исходящим от латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного из них, в операции примут участие около 4000 моряков и морских пехотинцев. В регион также будут переброшены дополнительные силы — несколько разведывательных самолетов P-8 Poseidon, боевые корабли и как минимум одна ударная подводная лодка, уточнил он.

По информации источника Reuters, операция продлится несколько месяцев. Американские силы будут действовать в международных водах и воздушном пространстве. Военно-морской флот, помимо разведки и наблюдения, может быть использован как платформа для нанесения точечных ударов в случае соответствующего решения, указал собеседник агентства.

В ответ на решение Вашингтона президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена «защищать свои моря, небо и землю».

Американский лидер Дональд Трамп 8 августа направил Пентагону директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация рассматривает как террористические организации.

Позже стало известно, что США направят в воды Латинской Америки и Карибского бассейна свыше 4 тыс. морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и ракетный крейсер в рамках борьбы с наркокартелями.

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения»
13:10
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
18 августа 2025, 18:32
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
13:15
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
13:07
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
10:07

