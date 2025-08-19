ФСБ не впустила Эмина Эфенди

Федеральная служба безопасности России не впустила в страну азербайджанского продюсера Эмина Эфенди. Как пишут азербайджанские СМИ, Эфенди вместе с народным артистом Азербайджана Мири Юсифом направлялся на свадьбу сына российского бизнесмена азербайджанского происхождения Года Нисанова.

Эфенди остановили на границе и отправили обратно в Азербайджан. Причиной, как сообщается, стали публикации продюсера в его Telegram-канале, где он комментировал политические и культурные темы, в том числе в отношении России.