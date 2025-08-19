USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

ФСБ не впустила Эмина Эфенди

12:33 1414

Федеральная служба безопасности России не впустила в страну азербайджанского продюсера Эмина Эфенди. Как пишут азербайджанские СМИ, Эфенди вместе с народным артистом Азербайджана Мири Юсифом направлялся на свадьбу сына российского бизнесмена азербайджанского происхождения Года Нисанова.

Эфенди остановили на границе и отправили обратно в Азербайджан. Причиной, как сообщается, стали публикации продюсера в его Telegram-канале, где он комментировал политические и культурные темы, в том числе в отношении России.

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1113
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 395
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3921
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6678
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1105
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1624
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 788
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1777
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1722
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1401
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4473

