Гарантии безопасности для Украины: четыре ключевых компонента

Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО. При этом США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.