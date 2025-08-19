USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Гарантии безопасности для Украины: четыре ключевых компонента

обновлено 13:01
13:01 938

Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО. При этом США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.

*** 12:37

Американские и европейские чиновники в ближайшее время приступят к выработке гарантий безопасности для Украины. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, эти меры должны создать условия для возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным собеседников, пакет гарантий будет сосредоточен на усилении украинских вооруженных сил и их возможностей без каких-либо ограничений. Предполагается, что он будет базироваться на принципах «коалиции желающих» и может включать создание международного контингента, формат которого пока не определен.

В сообщении не уточняется, почему, по мнению лидеров западных стран, работа над именно такими гарантиями может приблизить переговоры между президентами РФ и Украины.

Напомним, 18 августа в Белом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Все они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.

После встречи Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и анонсировал, что начал подготовку двусторонней встречи между президентами России и Украины. Трамп добавил, что после этого состоится трехсторонняя встреча, в которой участие будет принимать в том числе и он.

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1113
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 395
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3921
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6679
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1105
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1624
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 788
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1778
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1722
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1401
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4473

