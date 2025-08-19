Гарантии безопасности для Украины: четыре ключевых компонента

Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их информации, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО. При этом США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.
По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.
*** 12:37
Американские и европейские чиновники в ближайшее время приступят к выработке гарантий безопасности для Украины. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, эти меры должны создать условия для возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По данным собеседников, пакет гарантий будет сосредоточен на усилении украинских вооруженных сил и их возможностей без каких-либо ограничений. Предполагается, что он будет базироваться на принципах «коалиции желающих» и может включать создание международного контингента, формат которого пока не определен.
В сообщении не уточняется, почему, по мнению лидеров западных стран, работа над именно такими гарантиями может приблизить переговоры между президентами РФ и Украины.
Напомним, 18 августа в Белом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Все они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.
После встречи Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и анонсировал, что начал подготовку двусторонней встречи между президентами России и Украины. Трамп добавил, что после этого состоится трехсторонняя встреча, в которой участие будет принимать в том числе и он.