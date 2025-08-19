О погоде на завтра: пасмурно, дожди

USD 1.7000
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 20 августа.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем — 29-34°.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в Ленкоранско-Астаринской зоне возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем — -32-37°, в горах ночью 10-15°, днем — 20-25°.

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1123
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 400
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3925
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6679
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1115
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1630
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 792
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1782
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1728
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1406
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4477

