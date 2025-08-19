О погоде на завтра: пасмурно, дожди

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем — 29-34°.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в Ленкоранско-Астаринской зоне возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем — -32-37°, в горах ночью 10-15°, днем — 20-25°.