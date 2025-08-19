USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

СНГ ждет Азербайджан и Армению

12:44 1730

СНГ надеется, что подписанные в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном документы послужат основой для мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед очередным заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

«Как в свое время мы все в странах Содружества с удовлетворением восприняли подписание договора о межгосударственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, так и сейчас мы с большим удовлетворением восприняли в странах Содружества подписание этой совместной декларации. Полагаем, что это один из этапов на пути к окончательному регулированию разногласий и достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - сказал он.

Лебедев добавил, что мирное соглашение «позволит уже более полноценно проводить заседания высших органов по СНГ на территории этих республик». «Эти республики могут, я так надеюсь, как генеральный секретарь, более активно участвовать уже в деятельности Содружества независимых государств», - подчеркнул генсек.

