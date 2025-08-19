Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию

Загадочный военно-транспортный самолет Ил-76, вылетевший из Москвы, приземлившийся в Баку, а затем перелетевший через Африку в Бразилию, вызвал переполох в этой стране. Оператором самолета является компания, находящаяся под санкциями США.
«Российский самолет, находящийся под санкциями США, приземлился в Бразилиа без информации о задании», — гласит заголовок на сайте DF Mobilidade.
Сообщается, что российский грузовой самолет с регистрационным номером RA-78765 вылетел из Москвы 7 августа, и после посадок в Баку, Алжире (Алжир) и Конакри (Гвинея) прибыл в аэропорт бразильской столицы 10 августа.
Тем временем рейс RA-78765 снова покинул Бразилию. 13 августа он вылетел в Санта-Крус (Боливия). 14 августа продолжил свой путь сначала в Боготу (Колумбия), затем в Каракас (Венесуэла). DF Mobilidade пишет, что это, вероятно, чартерный рейс, но ничего не известно о том, является ли он коммерческим грузовым рейсом, гуманитарной миссией или даже дипломатической.
Этот таинственный полет также привлек внимание бразильских политических кругов. Например, сенатор Марсио Биттар, по данным газеты Gazeta Do Povo, заявил: «Бразильский народ имеет право быть полностью информированным о характере перевозимого груза, составе экипажа и миссии этого самолета на нашей территории». Издание также отмечает, что Ил-76 приземлился в Бразилиа всего через день после телефонного разговора президента Бразилии Лулы да Силвы с российским лидером Владимиром Путиным.
Самолет, так озадачивший бразильские СМИ и политиков, принадлежит частной российской грузовой авиакомпании Aviacon Zitotrans из Екатеринбурга. Основанная 2 июня 1995 года авиакомпания «Авиакон Цитотранс» выполняла пассажирские и грузовые рейсы из Екатеринбурга до 1999 года, преимущественно в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, как указано на сайте авиакомпании в честь ее годовщины. Первоначально флот состоял из самолетов Ил-62, Ил-76 и Ту-154. Однако затем авиакомпания перешла на чартерные грузовые перевозки на самолетах Ил-76ТД. В настоящее время, по данным портала CH Aviation и Flightradar 24, флот состоит из пяти таких самолетов. Возраст этих самолетов составляет от 31 до 37 лет. Каждый из самолетов имеет максимальную полезную нагрузку 46 тонн и грузовой отсек размером 18 x 3,45 x 3,4 метра. «Самолеты оснащены бортовыми кранами и не требуют специального наземного погрузочно-разгрузочного оборудования», — сообщает Aviacon Zitotrans. Самолет может садиться на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы и доставлять крупногабаритные грузы и технику, такие как ракетно-космическая техника, вертолеты, грузовые контейнеры, животных, гуманитарную помощь и медицинское оборудование, «в самые удаленные уголки мира».
В 2004 году компания Aviacon Zitotrans подписала контракт со Всемирной продовольственной программой ООН. «Самолет, построенный в 1993 году и имеющий регистрационный номер RA-76386, с 2004 года участвует в гуманитарной миссии ООН», — говорится в архиве продукции производителя Herpa. В 2020 году один из Ил-76 также доставил «самого одинокого слона в мире» из Пакистана в Камбоджу по инициативе певицы и защитницы прав животных Шер. В 2022 году авиакомпания перевезла 146 кошек и 171 собаку из Афганистана в Ванкувер (Канада). Ранее животные находились в ветеринарной клинике в Кабуле, которая была заброшена после захвата власти талибами. В 2024 году авиакомпания доставила VIP-вертолет кубинского правительства с Кубы в Санкт-Петербург для технического обслуживания.
Один из Ил-76, ныне принадлежащий компании Aviacon Zitotrans, но тогда принадлежавший другому оператору, находился в Кандагаре (Афганистан) с августа 1995 по август 1996 года. Талибы перехватили и задержали самолет, перевозивший оружие для армии президента Бурхануддина Раббани. Примерно через год экипажу удалось обезвредить захватчиков, взлететь на Ил-76 с регистрационным номером RA-76842 и скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах.
Aviacon Zitotrans упоминает все эти истории в своем заявлении, посвященном 30-летию. Однако в нем не упоминаются санкции, введенные США против авиакомпании. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня предпринимает дальнейшие действия, чтобы ослабить способность Российской Федерации вести войну против Украины», — объявил Минфин США в январе 2023 года. Aviacon Zitotrans и четыре ее самолета попали под эти меры.
Российская грузовая авиакомпания «осуществляла грузовые перевозки для подсанкционных оборонных объектов Российской Федерации», сообщило министерство. Кроме того, Минфин США заявил, что Aviacon Zitotrans осуществлял перевозки военной техники, такой как ракеты, боеголовки и детали вертолетов, по всему миру, в том числе в Венесуэлу и Африку.
Исследовательский проект Inform Napalm, основанный в 2014 году после российской аннексии Крыма, впоследствии также подробно изучал Aviacon Zitotrans. В основном он использовал данные, полученные украинской хакерской группой Cyber Resistance. В нескольких статьях об авиакомпании Inform Napalm опубликовал изображения сертификатов, путевых листов и документов пилотов, подлинность которых, однако, не может быть проверена независимо.
По данным Inform Napalm, эта информация убедительно свидетельствует о том, что Aviacon Zitotrans продолжает перевозить военную продукцию, например, в страны Африки, от имени государственного экспортера оружия «Рособоронэкспорт». Более того, согласно другому обвинению, этот флот играет ключевую роль в обходе международных санкций, перевозя санкционные товары для российской военной промышленности.
Согласно исследованию, среди пилотов числятся бывшие и действующие сотрудники различных российских силовых структур и армии. «В целом эта компания выполняет функции транспортного средства для перевозки различных грузов в интересах российского военно-промышленного комплекса», — заключает Inform Napalm.