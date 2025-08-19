USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Женщина хотела убить Трампа за COVID-19

12:56 470

В Вашингтоне задержана участница протестов против федеральных мер по борьбе с преступностью, она обвиняется в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на судебные документы.

«(Задержанная) хотела «отомстить» за все жизни, потерянные во время пандемии COVID-19, которые она связывала с администрацией президента и его позицией по вакцинации», – цитирует газета обвинительный документ, поданный в суд.

Согласно данным WP, секретная служба выявила аккаунты в соцсетях, связанные с 49-летней Натали Роуз Джонс, на которых с начала августа публиковались призывы к задержанию и отставке Трампа, а также называли его террористом и нацистом.

В офисе прокурора округа Колумбия отметили, что в комментариях Джонс в соцсетях содержались угрозы убийством Трампу.

Издание отмечает, что женщина стала писать угрозы онлайн еще до введения мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Джонс призналась, что была готова убить президента, если бы имела такую возможность.

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1132
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 405
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3938
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1127
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1640
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 795
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1793
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1737
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1417
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4479

ЭТО ВАЖНО

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1132
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 405
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3938
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1127
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1640
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 795
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1793
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1737
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1417
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться