Женщина хотела убить Трампа за COVID-19

В Вашингтоне задержана участница протестов против федеральных мер по борьбе с преступностью, она обвиняется в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на судебные документы.

«(Задержанная) хотела «отомстить» за все жизни, потерянные во время пандемии COVID-19, которые она связывала с администрацией президента и его позицией по вакцинации», – цитирует газета обвинительный документ, поданный в суд.

Согласно данным WP, секретная служба выявила аккаунты в соцсетях, связанные с 49-летней Натали Роуз Джонс, на которых с начала августа публиковались призывы к задержанию и отставке Трампа, а также называли его террористом и нацистом.

В офисе прокурора округа Колумбия отметили, что в комментариях Джонс в соцсетях содержались угрозы убийством Трампу.

Издание отмечает, что женщина стала писать угрозы онлайн еще до введения мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Джонс призналась, что была готова убить президента, если бы имела такую возможность.