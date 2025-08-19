Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты

Кандидат в президенты от Республиканской народной партии Турции (CHP) и мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал интервью журналисту Фатиху Алтайлы, пишут турецкие СМИ. Оба находятся в заключении в тюрьме Силиври: Имамоглу — по обвинению в коррупции в мэрии Стамбула, Алтайлы — за угрозы президенту страны. Интервью, организованное через адвокатов, вышло вчера на YouTube-канале Алтайлы.

Главной темой интервью стало возможное выдвижение мэра Анкары Мансура Яваша в кандидаты на президентских выборах.

«Мы никогда не рассматривали кандидатуру как личное дело. И я, и Мансур Яваш ответственны перед народом. Наша цель одна, остальное — детали», - сказал Имамоглу в интервью. Отвечая на вопрос, не чувствует ли он вину за арест других мэров от CHP, Имамоглу сказал: «Это не личная борьба. Нам с соратниками пытаются навязать цену за наше движение к власти. Я добровольно взял на себя это бремя».

О позиции Яваша, который отказывается обсуждать свою кандидатуру, пока Имамоглу в тюрьме, он отметил: «Мансур Яваш показал, каким должен быть член Республиканской народной партии».

Имамоглу также подчеркнул важность возвращения Турции к парламентской системе правления и отметил, что «кемалистская партия будет добиваться демократии и справедливости через парламентскую комиссию».