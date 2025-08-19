USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты

12:58 797

Кандидат в президенты от Республиканской народной партии Турции (CHP) и мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал интервью журналисту Фатиху Алтайлы, пишут турецкие СМИ. Оба находятся в заключении в тюрьме Силиври: Имамоглу — по обвинению в коррупции в мэрии Стамбула, Алтайлы — за угрозы президенту страны. Интервью, организованное через адвокатов, вышло вчера на YouTube-канале Алтайлы.

Главной темой интервью стало возможное выдвижение мэра Анкары Мансура Яваша в кандидаты на президентских выборах.

«Мы никогда не рассматривали кандидатуру как личное дело. И я, и Мансур Яваш ответственны перед народом. Наша цель одна, остальное — детали», - сказал Имамоглу в интервью. Отвечая на вопрос, не чувствует ли он вину за арест других мэров от CHP, Имамоглу сказал: «Это не личная борьба. Нам с соратниками пытаются навязать цену за наше движение к власти. Я добровольно взял на себя это бремя».

О позиции Яваша, который отказывается обсуждать свою кандидатуру, пока Имамоглу в тюрьме, он отметил: «Мансур Яваш показал, каким должен быть член Республиканской народной партии».

Имамоглу также подчеркнул важность возвращения Турции к парламентской системе правления и отметил, что «кемалистская партия будет добиваться демократии и справедливости через парламентскую комиссию».

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1137
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 405
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3939
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1131
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1640
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 798
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1796
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1740
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1418
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4479

ЭТО ВАЖНО

«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1137
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 405
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3939
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1131
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1640
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 798
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1796
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1740
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1418
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 4479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться