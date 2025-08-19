Архитектору Керимову дали два года и освободили

По информации haqqin.az, Тофик Керимов был задержан в августе 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Т.Керимов, злоупотребив должностными полномочиями, потребовал взятку в размере 33 тысяч манатов за согласование строительных работ на территории района и получил из этой суммы 25 тысяч манатов. По решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвиняемый Тофик Керимов не признал себя виновным по предъявленному обвинению. В показаниях он заявил, что к нему обратились с просьбой о строительстве двухэтажного здания, первый этаж которого должен был быть отведен под нежилое помещение, а второй – под жилое.

Он отметил, что выдача разрешения на строительство не входила в его полномочия и он не мог оказать содействие. Однако, поскольку к нему продолжали обращаться, он согласился помочь косвенным образом. Керимов выразил сожаление о содеянном.

Согласно приговору суда, Тофик Керимов приговорен к двум годам лишения свободы. Поскольку срок фактического содержания под стражей с 2023 года до вынесения приговора полностью покрывает назначенное наказание, мера пресечения в виде ареста была отменена и его освободили в зале суда.