Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Архитектору Керимову дали два года и освободили

Инара Рафикгызы
13:06 615

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района, главного архитектора, 72-летнего Тофика Керимова.

По информации haqqin.az, Тофик Керимов был задержан в августе 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Т.Керимов, злоупотребив должностными полномочиями, потребовал взятку в размере 33 тысяч манатов за согласование строительных работ на территории района и получил из этой суммы 25 тысяч манатов. По решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвиняемый Тофик Керимов не признал себя виновным по предъявленному обвинению. В показаниях он заявил, что к нему обратились с просьбой о строительстве двухэтажного здания, первый этаж которого должен был быть отведен под нежилое помещение, а второй – под жилое.

Он отметил, что выдача разрешения на строительство не входила в его полномочия и он не мог оказать содействие. Однако, поскольку к нему продолжали обращаться, он согласился помочь косвенным образом. Керимов выразил сожаление о содеянном.

Согласно приговору суда, Тофик Керимов приговорен к двум годам лишения свободы. Поскольку срок фактического содержания под стражей с 2023 года до вынесения приговора полностью покрывает назначенное наказание, мера пресечения в виде ареста была отменена и его освободили в зале суда.

Лидер Индии назвал Путина «другом»
Лидер Индии назвал Путина «другом»
13:53 1
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1141
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 406
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3941
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1133
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1643
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 801
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1797
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1742
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1421
