USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Макрон требует сохранить армию Украины

13:09

Франция считает необходимым сохранить украинскую армию в составе сотен тысяч человек, способных «сдержать Россию». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Это формат украинской армии, способной противостоять или даже сдержать любую российскую агрессию. Это должна быть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени», — сказал Макрон.

По его словам, именно такая армия станет одной из главных гарантий безопасности Украины после окончания войны.

Макрон также подчеркнул, что «коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, в рамках будущих гарантий безопасности обязана будет разместить в Украине силы поддержки «на суше, на море и в воздухе».

Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен резко сокращать численность вооруженных сил после окончания конфликта. По его словам, любое уменьшение будет происходить планомерно и тщательно рассчитано. Украина активно обсуждает с международными партнерами будущее своей армии, включая новые оперативные задачи. Вооруженные силы должны надежно охранять восточный фланг Европы и НАТО, отметил министр.

В начале года президент Владимир Зеленский сообщал, что численность украинской армии достигает 880 тысяч военнослужащих, распределенных по обширной территории страны.

Лидер Индии назвал Путина «другом»
Лидер Индии назвал Путина «другом»
13:53
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения»
13:10
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
18 августа 2025, 18:32
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
13:07
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27

