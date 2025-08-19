Макрон требует сохранить армию Украины

Франция считает необходимым сохранить украинскую армию в составе сотен тысяч человек, способных «сдержать Россию». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Это формат украинской армии, способной противостоять или даже сдержать любую российскую агрессию. Это должна быть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени», — сказал Макрон.

По его словам, именно такая армия станет одной из главных гарантий безопасности Украины после окончания войны.

Макрон также подчеркнул, что «коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, в рамках будущих гарантий безопасности обязана будет разместить в Украине силы поддержки «на суше, на море и в воздухе».

Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен резко сокращать численность вооруженных сил после окончания конфликта. По его словам, любое уменьшение будет происходить планомерно и тщательно рассчитано. Украина активно обсуждает с международными партнерами будущее своей армии, включая новые оперативные задачи. Вооруженные силы должны надежно охранять восточный фланг Европы и НАТО, отметил министр.

В начале года президент Владимир Зеленский сообщал, что численность украинской армии достигает 880 тысяч военнослужащих, распределенных по обширной территории страны.