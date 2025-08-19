Украинцы уничтожили российский поезд с топливом

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому грузовому поезду с цистернами на территории Запорожской области, полностью уничтожив состав и разрушив железнодорожное сообщение на этом направлении. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко. По его словам, поезд перевозил топливо для нужд российских войск.

Тем временем на линии фронта продолжаются ожесточенные бои. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на покровском, новопавловском и лиманском направлениях.

Россияне нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 162 управляемые авиабомбы. Всего российские силы задействовали 5 489 дронов-камикадзе и осуществили 5 350 артиллерийских обстрелов, включая 86, из реактивных систем залпового огня.

Под авиаудары попали населенные пункты Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей, среди них Горки, Полюшкино, Карабаны, Приморское, Новоандреевка и Антоновка.

В ответ силы обороны Украины поразили четыре района сосредоточения войск и техники россиян, четыре артиллерийские системы и два пункта управления.