USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Украинцы уничтожили российский поезд с топливом

фото
13:15 1136

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому грузовому поезду с цистернами на территории Запорожской области, полностью уничтожив состав и разрушив железнодорожное сообщение на этом направлении. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко. По его словам, поезд перевозил топливо для нужд российских войск.

Тем временем на линии фронта продолжаются ожесточенные бои. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на покровском, новопавловском и лиманском направлениях.

Россияне нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 162 управляемые авиабомбы. Всего российские силы задействовали 5 489 дронов-камикадзе и осуществили 5 350 артиллерийских обстрелов, включая 86, из реактивных систем залпового огня.

Под авиаудары попали населенные пункты Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей, среди них Горки, Полюшкино, Карабаны, Приморское, Новоандреевка и Антоновка.

В ответ силы обороны Украины поразили четыре района сосредоточения войск и техники россиян, четыре артиллерийские системы и два пункта управления.

Лидер Индии назвал Путина «другом»
Лидер Индии назвал Путина «другом»
13:53 2
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1146
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 408
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3944
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1137
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1647
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 803
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1803
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1747
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1423

ЭТО ВАЖНО

Лидер Индии назвал Путина «другом»
Лидер Индии назвал Путина «другом»
13:53 2
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1146
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 408
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3944
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6680
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1137
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1647
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 803
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1803
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1747
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться