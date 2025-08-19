Саммит в Белом доме вызвал некоторый вздох облегчения у Владимира Зеленского и его группы поддержки, в которую вошли лидеры всех крупных стран Западной Европы. По крайней мере, им удалось предотвратить полный обвал в отношениях с Дональдом Трампом, который при неблагоприятном исходе встречи, как он грозился, мог бы отказаться от всякой помощи Украине. А такой успех, говорят все следившие за саммитом в американской столице, был связан прежде всего с безупречным поведением гостей. The New York Times назвала это «мастер классом дипломатии». Европейские лидеры, один за другим посещавшие Вашингтон в последние месяцы, обменивались мнениями и выстраивали наилучшую линию диалога с Трампом. А ларчик просто открывался. Американскому президенту нужно просто беспрестанно льстить и все пойдет как по маслу. Лучше всех об этой тактике высказался украинский военный обозреватель Юрий Федоров: «Нужно его хвалить до изнеможения».

Что собеседники Трампа и делали. Зеленский в течение разговора поблагодарил его 11 раз. Группа поддержки не отставала, все льстили Трампу наперебой. Кроме того, украинский президент ответил на критику, высказанную Трампом во время трагической встречи в Овальном кабинете в феврале, в том, что тот пришел не в подобающей форме. Сейчас по дипломатическим каналам Зеленскому было передано, чтобы он надел деловой костюм и галстук. Костюм он надел, а галстук забыл, но Трамп остался доволен и высоко оценил его внешний вид. В целом обстановка на встрече была благожелательной. Что, однако, не могло скрыть отсутствие видимых сигналов о прогрессе в продвижении к миру в Украине. Наибольшие споры вызвали слова Трампа о том, что он предоставит Украине всю необходимую безопасность. Однако далеко не все именитые дипломаты Америки в восторге. «Я не думаю, что Зеленский будет удовлетворен лишь этой вербальной констатацией президента», - говорит Дэниэл Фрид, бывший посол США в Польше. Это, по его словам, может сработать, если европейские государства предоставят Украине контингенты военнослужащих на случай возможных будущих атак России, и важно, чтобы Трамп поддержал эти усилия.

А вот Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, настроен к этому обещанию Трампа весьма скептически. «Они (украинцы – Авт.) не заинтересованы в таких уверениях, - говорит он. – Им не интересно то, что президент Трамп говорит: «Вы можете положиться на меня». Они не примут политические словесные уверения, которые не обеспечивают их той безопасностью, которая им нужна». И украинцы, и европейцы, безусловно, не слишком доверяют словам Трампа после его бесчисленных виляний и постоянной смены риторики в последние месяцы. Однако даже это не наполненное содержанием обещание, признают вашингтонские эксперты, уже является позитивным итогом саммита. Хотя и единственным, поскольку не удалось договориться о давлении на Владимира Путина с целью прекращения огня, а разговоры о так называемом «обмене территорий» отданы на рассмотрение непосредственно Зеленскому и российскому президенту на их предстоящей встрече. И посему в американской столице пытаются определить возможные параметры этой безопасности для Украины. Называются три возможных варианта. Первый — мощное развертывание сил миротворцев, которые станут большим подспорьем украинской армии. Проблема заключается в том, что такое развертывание предполагает участие десятков тысяч военнослужащих, а это будет не просто воплотить в жизнь, учитывая уже обозначенный отказ Германии (хотя и пока не официальный) и других европейских стран посылать своих военных в Украину.