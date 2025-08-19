Арестован глава еще одного района Стамбула

Суд арестовал во вторник префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея, он стал девятым арестованным главой района мегаполиса. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Член оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Гюней был задержан 15 августа в рамках расследования дела о коррупции в мэрии мегаполиса. Гюней стал главой центрального района в марте 2024 года, его поддержали более 49% избирателей.

«Суд постановил арестовать 17 человек в рамках расследования коррупции в мэрии Стамбула, среди них – префект района Бейоглу Инан Гюней. Префект отверг предъявленные ему обвинения в том, что он якобы получал нелегальные доходы от рекламных биллбордов», – говорится в публикации.

Таким образом, число арестованных и отстраненных от должности префектов стамбульских районов достигло девяти, в их отношении возбуждены уголовные дела в связи с обвинениями в коррупции и совершении других преступлений. Под стражей с марта остается и отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу.