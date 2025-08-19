Американский полковник обучил армянских военных

В Армении продолжаются совместные армяно-американские учения Eagle Partner 25. В рамках учений военный атташе США полковник Мэтью Кроу вместе с военнослужащими Национальной гвардии штата Канзас провел медицинскую подготовку для армянских офицеров и солдат на базе «Зар».
Об этом сообщило посольство США в Армении на своей странице в соцсети X.
U.S. Defense Attaché Colonel Matthew Crowe engaged with Armenian officers and @kansasguard soldiers during medical training at Zar base as part of joint U.S.-Armenia exercise Eagle Partner 25 activities.— US Embassy, Armenia (@usembarmenia) August 18, 2025
Upon completion of Eagle Partner 25, U.S. forces and their equipment are… pic.twitter.com/eRriRIjOfZ
По завершении маневров американские подразделения и техника вернутся в места постоянного базирования.
Учения Eagle Partner 25 стартовали 12 августа. В них принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса.
Маневры проходят уже в третий раз: ранее они состоялись в 2023 и 2024 годах.