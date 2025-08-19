Американский полковник обучил армянских военных

В Армении продолжаются совместные армяно-американские учения Eagle Partner 25. В рамках учений военный атташе США полковник Мэтью Кроу вместе с военнослужащими Национальной гвардии штата Канзас провел медицинскую подготовку для армянских офицеров и солдат на базе «Зар».

Об этом сообщило посольство США в Армении на своей странице в соцсети X.