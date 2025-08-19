USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Американский полковник обучил армянских военных

фото
13:30 363

В Армении продолжаются совместные армяно-американские учения Eagle Partner 25. В рамках учений военный атташе США полковник Мэтью Кроу вместе с военнослужащими Национальной гвардии штата Канзас провел медицинскую подготовку для армянских офицеров и солдат на базе «Зар».

Об этом сообщило посольство США в Армении на своей странице в соцсети X.

По завершении маневров американские подразделения и техника вернутся в места постоянного базирования.

Учения Eagle Partner 25 стартовали 12 августа. В них принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса.

Маневры проходят уже в третий раз: ранее они состоялись в 2023 и 2024 годах.

Лидер Индии назвал Путина «другом»
Лидер Индии назвал Путина «другом»
13:53 5
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема
13:10 1152
Арестован глава еще одного района Стамбула
Арестован глава еще одного района Стамбула
13:25 415
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
11:20 3950
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп
Европейский бронепоезд, который запустили Путин и Трамп наш комментарий
18 августа 2025, 18:32 6682
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом
Украинцы уничтожили российский поезд с топливом фото
13:15 1141
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева
Глава компании The Goldman Sachs у Алиева фото; новость дополнена 13:07
13:07 1649
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
Имамоглу дал интервью из тюрьмы… и выдвинул Яваша в президенты
12:58 809
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 1814
СНГ ждет Азербайджан и Армению
СНГ ждет Азербайджан и Армению
12:44 1755
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
12:27 1425

