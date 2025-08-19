Армения и Иран строят второй мост через Араз

Иран и Армения договорились о строительстве второго пограничного моста через реку Араз, сообщила в Ереване агентству Tasnim министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.
По ее словам, Армения и Иран также договорились о реконструкции действующего моста, благоустройстве пограничных терминалов.
Садег отметила, что особое внимание на переговорах в Армении было уделено железнодорожным проектам. Согласован стратегический план развития железной дороги, соединяющей Персидский залив с Черным морем.
Ранее сообщалось, что проектные работы по строительству второго моста между Арменией и Ираном завершены.