А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон

Владимира Зеленского и лидеров западноевропейских стран, которые прибыли в Вашингтона для встречи с Дональдом Трампом встретил неспокойный испуганный город. Повсюду вдоль Пенсильвания авеню, по которой двигались автомобили с гостями к Белому дому стояли солдаты Национальной гвардии в камуфляже. А в выходные дни власти разогнали тысячные демонстрации протеста против присутствия военных в их городе и того, что здесь называется «федерализацией Вашингтона». Операция по захвату столицы началась около недели назад. Тогда Трамп назвал Вашингтон «грязным городом, захваченный преступниками, который вышел из-под контроля» и «самой опасной столицей в мире». Сначала он приказал начать развертывание в городе сотрудников местных силовых ведомств - ФБР, иммиграционной службы, американских маршалов. Они стали патрулировать улицы - миссия, которая обычно поручается полиции. Но президенту этого показалось недостаточным, и он велел направить в Вашингтон бойцов Национальной гвардии.

Губернаторы штатов, руководимых республиканцами, живо откликнулись на призыв лидера нации. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер отправил в Вашингтон 200 военнослужащих, чтобы, как он заявил, показать, что его штат «стоит вместе с президентом Трампом по восстановлению порядка в столице страны». Огайо посылает в Вашингтон 150 гвардейцев. Всех превзошла Западная Вирджиния, которая направляет в столицу до 400 военнослужащих. Вся республиканская рать вытянулась во фрунт. А Трамп сообщает, что скоро примет приказ о вооружении всех бойцов Национальных гвардии, которые прибыли в Вашингтон. Таким образом, как предполагается, они смогут лучше ловить уличных воров. Президент в качестве примера того, что город оказался руках преступников привел нападение 3 августа на 19-летнего работника Управления по госэффективности, некоего Эдварда Користина. В своем управлении у него прозвище Big Balls – «Большие яйца», но этот, безусловно, важный атрибут его не спас. 10 молодых людей окружили яйценосного юношу и потребовали, чтобы он отдал им ключи от своей машины. Користину в потасовке были нанесены увечья, и дело могло закончиться трагедией, если бы не подоспела полицейская патрульная машина. Копам удалось задержать двоих нападавших, остальные смогли убежать. Однако это изолированный инцидент не дает доказательств того, что город погряз в преступности. Как говорит его мэр Мюриэл Баузер, «если Трамп хочет показать свою силу — то окей, но к преступности это не имеет никакого отношения».

Мэр имеет в виду, что никто не оспаривает полномочия президента, который именно в Округе Колумбия может использовать силу. В отличие, например от Лос-Анджелеса, куда в нарушение закона и без разрешения губернатора недавно были направлены бойцы Нацгвардии. А вот все данные Трампа о том, что преступность в Вашингтоне «вышла из-под контроля» никак не соответствуют действительности. Число убийств по данным полицейских сводок сократилось в 2024 году на 30 процентов по сравнению с годом предыдущим. Число грабежей со взломом снилось на проценты, также измеряемые десятками процентов. Полиция округа арестовала в предыдущем году 900 молодых преступников, а это на 20 процентов меньше, чем в 2023-м. В итоге общий индекс преступности стал самым низким со времени начала пандемии коронавируса. В 1980-90-е годы Вашингтон действительно был городом исключительно неблагополучным и Трампу, чтобы навести порядок, следовало бы отправиться туда на машине времени. Во много тогдашняя печальная репутация города была связана с экзотическим персонажем по имени Мэррион Бэрри, который тогда был мэром города. Мэр попал в после зрения ФБР еще в 1983 году, когда выяснилось, что он балуется кокаином. Однако полиция смогла задержать его лишь в 1990 году. Арестован он был в отеле Vista Hotel, где предавался любимому занятию - раскуривал крэк, запивая его вискарем. Мэру предъявили полтора десятка обвинений – от нелегального владения наркотиками до дачи ложных показаний. Он получил полгода тюрьмы и был лишен права избираться. Казалось бы, его карьере пришел конец. Но не тут-то было. Выйдя из тюрьмы, Бэрри зарегистрировался кандидатом в члены городского совета, и победил на выборах. А в 1994 году он вновь был избран на пять лет мэром Вашингтона, подтвердив свою репутацию «пожизненного градоначальника».