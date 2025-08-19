Японцы хотят турецкие беспилотники

USD 1.7000
Министр обороны Японии Гэн Накатани в ходе визита в Турцию в понедельник намерен обсудить сотрудничество в военной сфере, в том числе производство беспилотников, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, японская сторона заинтересована в массовом оснащении БПЛА сухопутных сил, ВМС и ВВС.

Накатани станет первым министром обороны страны, который посетит Турцию. Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая закупки, совместное производство и передачу технологий. Кроме того, министр планирует осмотреть турецкие военные предприятия, в том числе верфи ВМС.Япония и Турция также намерены договориться об активизации контактов между вооруженными силами двух стран.

Кроме того, Накатани собирается посетить Иорданию и Джибути, где расположен пункт снабжения японских военных кораблей и постоянно размещены около 190 японских моряков.

Правительство Японии планирует в следующем году выделить из бюджета 100 млрд иен (около $680 млн) на массовое производство и размещение беспилотников в своих войсках. В настоящее время Токио существенно отстает в оснащении армии такими системами.

