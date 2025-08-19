Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…

Лето подходит к концу, но вместе с удушающим зноем в бакинских пригородах вновь обострились проблемы, которые жители годами не могут решить. Во многих населённых пунктах по-прежнему нет централизованного водопровода и канализации, электричество подаётся с перебоями, а мусорные баки отсутствуют. На неасфальтированных улицах сточные воды смешиваются с пылью и запахом перегретого асфальта, а бытовые отходы либо выбрасываются на обочины, либо сжигаются прямо во дворах. Одним из таких мест стал жилой массив Ханлар в посёлке Маштаги Сабунчинского района. Здесь просторные двух- и трёхэтажные виллы соседствуют с небольшими домами, каждый из которых имеет две-три комнаты. Но даже внешний достаток отдельных дворов не отменяет общей картины — элементарных условий для нормальной жизни здесь как не было, так и нет. Местные рассказывают, что за эти годы обили пороги всех возможных инстанций, но везде получали стереотипный ответ: водопровод и канализация будут проложены «в ближайшее время».

Годы идут, вот только ситуация не меняется. Зулейха Мамедова, дом которой расположен на улице Мехди Гусейнзаде, ведет нас по жарким пыльным улицам, опираясь на трость. «Вон там, в конце, проходит арык, во многих дворах есть колодцы. Но воды на всех не хватает и мы все равно мучаемся от жажды», — говорит она. Ее семья, как и другие соседи, в самый разгар лета осталась без воды. Покупая здесь землю и строя дома, они были уверены, что обещания местной исполнительной власти о прокладке коммуникаций и ремонте дорог будут выполнены. Но колодезная вода оказалась соленой и непригодной ни для питья, ни для мытья, ни для полива, а выгребные ямы, которые заменяют в Ханларе канализацию, регулярно переполняются и нечистоты вытекают на улицу. Один из жителей признается, что даже воду из колодца пить опасно: сточные воды просачиваются в почву и придают воде неприятный запах и вкус. По словам местных, также загрязнен водоканал, проходящий через Маштаги и соседние поселки вплоть до Говсана - в него сливаются сточные воды и бытовой мусор. Тем не менее этой водой продолжают поливать деревья.

Житель Алекпер Ахмедов рассказывает, что каждые два-три дня семья покупает воду за пятнадцать манатов, а очистка выгребной ямы обходится в двадцать. Жалуется он и на перебои с электричеством: «Иногда свет есть, но настолько слабый, что техника не включается». Другой житель показывает на грязную улицу, которая не высыхает даже под палящим солнцем, и говорит, что уже много лет все живущие в этом районе ощущают постоянное зловоние. «Когда выгребная яма переполняется, соседи начинают ссориться, ведь за ее очистку приходится платить. Но я их не виню — у людей едва на хлеб хватает», — говорит он. Дороги в Ханларе в таком состоянии, что такси отказываются сюда ехать. Те, у кого есть возможность, пользуются внедорожниками. Остальные — старыми советскими машинами, рискуя застрять на грунтовке, раскисшей от непересыхающей грязи. Мусорных контейнеров нет, отходы сбрасываются стихийно, а обращения жителей в районную администрацию заканчиваются стандартными отговорками: «Все на совещании» или «Руководство в выездной проверке».