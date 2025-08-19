USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Тысячу тел погибших военных передали Украине

15:54 1350

Российская сторона во вторник передала Украине тела 1000 погибших украинских военнослужащих, сообщает РБК-Украина.

«В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», – говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, среди возвращенных – тела пяти украинских бойцов, погибших в плену. Эти военнослужащие ранее числились в списках тяжелораненых, составленных по итогам второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», – отметили в штабе.

Сообщается, что среди переданных тел – участники боев на Донецком, Запорожском, Луганском и Курском направлениях. В ближайшее время следователи совместно с экспертами МВД проведут экспертизы и займутся идентификацией тел.

Источник сообщил ТАСС в среду, что украинская сторона передала России 19 тел погибших российских военнослужащих. Он также подтвердил, что Украине были возвращены тела 1000 погибших украинских военных.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2260
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3957
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 881
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1198
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2489
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6036
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5835
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5570
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2269
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1859
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1469

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2260
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3957
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 881
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1198
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2489
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6036
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5835
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5570
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2269
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1859
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1469
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться