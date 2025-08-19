Тысячу тел погибших военных передали Украине

«В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», – говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, среди возвращенных – тела пяти украинских бойцов, погибших в плену. Эти военнослужащие ранее числились в списках тяжелораненых, составленных по итогам второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», – отметили в штабе.

Сообщается, что среди переданных тел – участники боев на Донецком, Запорожском, Луганском и Курском направлениях. В ближайшее время следователи совместно с экспертами МВД проведут экспертизы и займутся идентификацией тел.

Источник сообщил ТАСС в среду, что украинская сторона передала России 19 тел погибших российских военнослужащих. Он также подтвердил, что Украине были возвращены тела 1000 погибших украинских военных.