Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть

Мехди Карруби, один из лидеров иранского «Зеленого движения» и бывший кандидат в президенты ИРИ, выступил с резкой критикой политики нынешних властей Ирана, в том числе в отношении ядерной программы. По словам Карруби, выбранный курс завёл страну «на дно долины» и поставил её на грань опасного кризиса. В интервью, опубликованном газетой Iran International, Карруби подчеркнул, что единственным шансом на выживание и развитие для исламской республики остаётся, пока не стало слишком поздно, «возвращение к народу и проведение структурных реформ, основанных на его воле».

Эти заявления прозвучали на фоне всё более открытой дискуссии в иранском политическом истеблишменте о необходимости пересмотра внешней и внутренней политики ИРИ. Хасан Рухани, занимавший пост президента в 2013–2021 годах, также заявил, что снижение напряжённости в отношениях с США является «необходимым и обязательным» условием для будущего страны. Как сообщает агентство Reuters, он призвал своих советников завершить разработку «новой национальной стратегии», которая должна быть основана на воле народа и нацелена на развитие и укрепление Ирана. Рухани предупредил, что игнорирование этих шагов может привести страну к ещё большему риску войны. Эти призывы звучат в крайне сложный для исламской республики момент. Разведывательные и силовые структуры страны оказались застигнуты врасплох масштабной активностью Израиля на иранской территории в рамках войны между двумя государствами, а внезапная отставка высокопоставленных военных командиров армии Ирана вызвала недовольство даже среди сил, традиционно поддерживающих власть.