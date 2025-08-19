USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть

наш обзор
Фарид Исаев, автор haqqin.az
15:59 2262

Мехди Карруби, один из лидеров иранского «Зеленого движения» и бывший кандидат в президенты ИРИ, выступил с резкой критикой политики нынешних властей Ирана, в том числе в отношении ядерной программы.

По словам Карруби, выбранный курс завёл страну «на дно долины» и поставил её на грань опасного кризиса. В интервью, опубликованном газетой Iran International, Карруби подчеркнул, что единственным шансом на выживание и развитие для исламской республики остаётся, пока не стало слишком поздно, «возвращение к народу и проведение структурных реформ, основанных на его воле».

Первым поднял голос Мехди Карруби

Эти заявления прозвучали на фоне всё более открытой дискуссии в иранском политическом истеблишменте о необходимости пересмотра внешней и внутренней политики ИРИ.

Хасан Рухани, занимавший пост президента в 2013–2021 годах, также заявил, что снижение напряжённости в отношениях с США является «необходимым и обязательным» условием для будущего страны. Как сообщает агентство Reuters, он призвал своих советников завершить разработку «новой национальной стратегии», которая должна быть основана на воле народа и нацелена на развитие и укрепление Ирана. Рухани предупредил, что игнорирование этих шагов может привести страну к ещё большему риску войны.

Эти призывы звучат в крайне сложный для исламской республики момент. Разведывательные и силовые структуры страны оказались застигнуты врасплох масштабной активностью Израиля на иранской территории в рамках войны между двумя государствами, а внезапная отставка высокопоставленных военных командиров армии Ирана вызвала недовольство даже среди сил, традиционно поддерживающих власть.

Негодует и Хасан Рухани

Анализ отчёта о деятельности командования сил безопасности исламской республики во время 12-дневной войны, проведённый Iran International, выявил серьёзные расхождения между официальной статистикой и данными, полученными из внутренних источников. Эти несоответствия подрывают доверие к официальной информации и усиливают подозрения в том, что реальные масштабы израильской операции и уязвимости иранской обороны скрываются от общества.

В этом контексте призывы Карруби и Рухани выходят за рамки традиционных политических заявлений оппозиционного толка и воспринимаются как симптом глубокого кризиса в системе управления Ираном. На фоне внешнего давления, внутренних противоречий и очевидных провалов в сфере безопасности вопрос о реформировании государства и выработке новой стратегии перестаёт быть предметом академической дискуссии и становится условием физического и политического выживания исламской республики.

Как отмечают зарубежные наблюдатели, в подобной критике и призывах к реформам звучит эхо движения за перезагрузку отношений с Западом, формировавшегося в публичном пространстве ещё во время президентства Хасана Рухани. Как писала тогда газета The New York Times, реформисты, включая Масуда Карруби, остававшиеся под домашним арестом после событий «зелёного движения» 2009 года, заявляли о необходимости снизить акцент на ядерную программу и обратить внимание на социальные вопросы, права человека и общественные свободы.

Читайте по теме

Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
30 июля 2025, 09:27 5677
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
24 июня 2025, 01:43 6566
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 6689
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2263
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3958
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 883
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1200
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2493
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6036
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5574
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2269
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1859
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1470

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2263
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3958
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 883
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1200
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2493
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6036
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5574
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2269
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1859
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться