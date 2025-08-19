Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть

Мехди Карруби, один из лидеров иранского «Зеленого движения» и бывший кандидат в президенты ИРИ, выступил с резкой критикой политики нынешних властей Ирана, в том числе в отношении ядерной программы.
По словам Карруби, выбранный курс завёл страну «на дно долины» и поставил её на грань опасного кризиса. В интервью, опубликованном газетой Iran International, Карруби подчеркнул, что единственным шансом на выживание и развитие для исламской республики остаётся, пока не стало слишком поздно, «возвращение к народу и проведение структурных реформ, основанных на его воле».
Эти заявления прозвучали на фоне всё более открытой дискуссии в иранском политическом истеблишменте о необходимости пересмотра внешней и внутренней политики ИРИ.
Хасан Рухани, занимавший пост президента в 2013–2021 годах, также заявил, что снижение напряжённости в отношениях с США является «необходимым и обязательным» условием для будущего страны. Как сообщает агентство Reuters, он призвал своих советников завершить разработку «новой национальной стратегии», которая должна быть основана на воле народа и нацелена на развитие и укрепление Ирана. Рухани предупредил, что игнорирование этих шагов может привести страну к ещё большему риску войны.
Эти призывы звучат в крайне сложный для исламской республики момент. Разведывательные и силовые структуры страны оказались застигнуты врасплох масштабной активностью Израиля на иранской территории в рамках войны между двумя государствами, а внезапная отставка высокопоставленных военных командиров армии Ирана вызвала недовольство даже среди сил, традиционно поддерживающих власть.
Анализ отчёта о деятельности командования сил безопасности исламской республики во время 12-дневной войны, проведённый Iran International, выявил серьёзные расхождения между официальной статистикой и данными, полученными из внутренних источников. Эти несоответствия подрывают доверие к официальной информации и усиливают подозрения в том, что реальные масштабы израильской операции и уязвимости иранской обороны скрываются от общества.
В этом контексте призывы Карруби и Рухани выходят за рамки традиционных политических заявлений оппозиционного толка и воспринимаются как симптом глубокого кризиса в системе управления Ираном. На фоне внешнего давления, внутренних противоречий и очевидных провалов в сфере безопасности вопрос о реформировании государства и выработке новой стратегии перестаёт быть предметом академической дискуссии и становится условием физического и политического выживания исламской республики.
Как отмечают зарубежные наблюдатели, в подобной критике и призывах к реформам звучит эхо движения за перезагрузку отношений с Западом, формировавшегося в публичном пространстве ещё во время президентства Хасана Рухани. Как писала тогда газета The New York Times, реформисты, включая Масуда Карруби, остававшиеся под домашним арестом после событий «зелёного движения» 2009 года, заявляли о необходимости снизить акцент на ядерную программу и обратить внимание на социальные вопросы, права человека и общественные свободы.