Алиев утвердил закон «О газоснабжении»

16:05 1295

Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О газоснабжении», принятый Милли Меджлисом 8 июля.

Новый закон регулирует отношения между участниками газового сектора, потребителями и государственными структурами в части транспортировки, распределения, хранения, импорта, продажи и использования природного газа, а также эксплуатации газовых установок. Документ определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования системы газоснабжения.

В соответствии с указом в стране будут разработаны правила технической эксплуатации объектов газоснабжения.

Кроме того, SOCAR до 1 января 2027 года поручено создать в своей структуре отдельные юридические лица, которые будут заниматься транспортировкой, распределением, хранением, оптовой и розничной продажей, а также импортом газа. При этом в их деятельности должны применяться современные принципы корпоративного управления, включая формирование наблюдательных советов. О проделанной работе компания должна отчитаться перед главой государства.

Закон также предусматривает введение регулируемых тарифов в газовом секторе. С 1 июля 2028 года их будет устанавливать уполномоченный регулирующий орган и публиковать на официальном сайте.

Регулируемые тарифы в газовом секторе охватывают оптовые тарифы на газ; тарифы на транспортировку газа; тарифы на услуги по хранению газа; тарифы на распределение газа; розничные тарифы на продажу газа потребителям; цены на подключение к системе транспортировки газа; цены на подключение к газораспределительной сети; фиксированный тариф.

Фиксированный тариф будет представлять собой ежемесячный платеж, применяемый к каждому потребителю, предназначенный для покрытия постоянных расходов, не зависящих от объема потребляемого газа, и будет устанавливаться уполномоченным органом.

