USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Израиль хочет переселить палестинцев в Африку

16:12 813

Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о возможности переселения жителей сектора Газа, сообщает сайт i24 со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы МИД Южного Судана Мондея Семайи Кумбы в Израиль. При этом отмечается, что предложение было отвергнуто Палестинской администрацией. Издание приводит слова члена исполкома Организации освобождения Палестины Уасиля Абу Юсуфа, который заявил, что ПА «отвергает любой план или идею о переселении кого-либо из нашего народа в Южный Судан или в какое-либо другое место». По мнению i24, администрация не контролирует ситуацию в Газе.

Ранее МИД Южного Судана опроверг сообщение агентства AP о переговорах с Израилем по переселению палестинцев. В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие утверждения не имеют оснований и не отражают официальную позицию правительства страны. Несколькими неделями ранее министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями израильского руководства. Он также впервые побывал в Иудее и Самарии. В ответ с визитом в Южный Судан в понедельник прибыла замглавы МИД Израиля Шарон Аскель.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2268
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3961
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 888
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1205
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2503
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6038
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5578
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2270
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1860
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1470

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2268
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3961
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 888
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1205
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2503
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6038
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5578
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2270
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1860
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться