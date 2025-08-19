Израиль хочет переселить палестинцев в Африку

По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы МИД Южного Судана Мондея Семайи Кумбы в Израиль. При этом отмечается, что предложение было отвергнуто Палестинской администрацией. Издание приводит слова члена исполкома Организации освобождения Палестины Уасиля Абу Юсуфа, который заявил, что ПА «отвергает любой план или идею о переселении кого-либо из нашего народа в Южный Судан или в какое-либо другое место». По мнению i24, администрация не контролирует ситуацию в Газе.

Ранее МИД Южного Судана опроверг сообщение агентства AP о переговорах с Израилем по переселению палестинцев. В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие утверждения не имеют оснований и не отражают официальную позицию правительства страны. Несколькими неделями ранее министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями израильского руководства. Он также впервые побывал в Иудее и Самарии. В ответ с визитом в Южный Судан в понедельник прибыла замглавы МИД Израиля Шарон Аскель.