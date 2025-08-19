Трамп: Украина получит «много земли», но в НАТО не вступит и Крым не вернет

По словам Трампа, Украина всегда была своеобразным буфером между Россией и остальной Европой. «Все работало хорошо, пока не вмешался Байден», — добавил он.

«Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Они это понимают», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Россия — «мощное военное государство», значительно больше Украины, и «это не та война, которую следовало начинать».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «получит много земли». По его словам, Украина в конце концов «вернет свою жизнь» и перестанет терять людей.

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также выразил надежду, что «президент Путин будет хорошим, а если нет, то ситуация будет тяжелой».

Американский лидер подчеркнул, что ключевые решения на переговорах будут принимать Владимир Путин и Владимир Зеленский, поскольку «США далеки от этого конфликта».

«Дайте им встретиться. Знаете, они не были совсем уж лучшими друзьями, у них не очень-то получалось ладить друг с другом. Вчера я звонил президенту Путину — у нас с ним хорошие отношения. Но это имеет значение только в том случае, если мы действительно что-то делаем, в противном случае мне все равно», — добавил глава Белого дома.

При этом он исключил как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО.

«Вступление Украины в НАТО всегда было для россиян неприемлемым. Будь то во время Советского Союза или России. Это было задолго до Путина», — заявил президент США.

Трамп также отметил, что при нем американские военные не будут направлены на украинскую территорию. «Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет», — сказал он.

Трамп добавил, что не звонил Путину в ходе вчерашних переговоров, но сделал это после саммита.

«Я не звонил Путину в присутствии европейских лидеров. Я считал, что это было бы неуважительно по отношению к Путину», — рассказал президент США Fox News.

По словам президента США, европейские лидеры, побывавшие на встрече в Белом доме, «с пониманием» отнеслись к «необходимости территориальных уступок» со стороны Украины. Трамп добавил, что Франция, Великобритания и Германия выразили готовность разместить свои войска в Украине, однако подчеркнул, что США подобного шага не сделают.